วช. เปิดศูนย์โดรนเกษตรสุโขทัย ยกระดับเกษตรกรรมด้วยวิจัยและนวัตกรรม

วช. ปักหมุดสุโขทัย เปิดศูนย์โดรนเกษตรศรีสำโรง ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างนักบินโดรนมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัด “พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน, นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กล่าวต้อนรับ, นายภิรมย์ โสพัส เกษตรอำเภอศรีสำโรง กล่าวขอบคุณ และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตร สะท้อนความมุ่งมั่นของ วช. ในการยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีโดรนถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการแปลงเกษตร โดยเฉพาะในจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง สามารถประยุกต์ใช้โดรนในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูก หว่านเมล็ด ให้ธาตุอาหารทางใบ และติดตามสุขภาพพืชผล ซึ่งจะช่วยยกระดับผลผลิต ลดต้นทุนแรงงาน และเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการพัฒนาต้นแบบศูนย์ที่บูรณาการการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการให้บริการจริง โดยวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงเป็น 1 ใน 5 สถานศึกษาภายใต้โครงการ “การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และบริการเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรครบวงจรในสถานศึกษา” ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์อย่างครบวงจร อาทิ โดรนเพื่อการเกษตร เครื่องปั่นไฟ ระบบจำลองการบิน ระบบลงทะเบียนเกษตรกร และเครื่องมือซ่อมบำรุง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างนักบินโดรนรุ่นใหม่ สนับสนุนนโยบาย “โดรนคนละครึ่งพลัส” และเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นายคฑาวุธ เทพยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กล่าวว่า วิทยาลัยมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรจึงนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาสายอาชีพให้ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการทำหน้าที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิต
นายภิรมย์ โสฬส เกษตรอำเภอศรีสำโรง กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและพร้อมเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดรนให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้กับคนในพื้นที่
ทั้งนี้ วช. พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ควบคู่ไปกับการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชน