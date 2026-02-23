NARIT เผย สามารถรับสัญญาณแรกของดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้สำเร็จ เบื้องต้นพบระบบพลังงานดาวเทียมเริ่มกลับมาทำงานแล้ว

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือ NARIT เผย สามารถรับสัญญาณดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้เป็นครั้งแรก หลังจากดาวเทียมถูกปล่อยออกจากสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 15:55 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
สัญญาณนี้นับเป็นสัญญาณแรกของดาวเทียม KNACKSAT-2 ที่ส่งกลับมายังภาคพื้นดินและมีสถานีที่ทำการสังเกตการณ์รับได้ สำหรับข้อมูลชุดแรกที่ทาง NARIT รับได้นี้ ประกอบด้วย ชุดสัญญาณบีคอนโทรมาตร 11 ชุด (Telemetry Beacon) ที่สามารถถอดรหัสและทราบข้อมูลภายในของดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้ เช่น ข้อมูลแบตเตอรี่ และโซลาร์เซลล์ จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าระบบพลังงานของดาวเทียมเริ่มกลับมาทำงานแล้ว
ต่อมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ช่วงเวลา 00:15 น. และ 01:51 น. สถานีภาคพื้นดินของ NARIT สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้อีกครั้ง รวมเป็นข้อมูลจำนวน 14 ชุด โดยในบรรดาสัญญาณเหล่านั้นมีสัญญาณบีคอนโทรมาตร 7 ชุด รายงานสถานะระบบของดาวเทียม และ สัญญาณ Telemetry ตอบกลับจากการสั่งการบนพื้นโลก หรือ การ Telecommand แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ NARIT จะยังมีบทบาทในการสังเกตการณ์ และรับสัญญาณบีคอนโทรมาตร (Telemetry Beacon) ย่านความถี่ UHF เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสถานะเบื้องต้นภายในดาวเทียมต่อไป โดยที่ผู้ควบคุมภารกิจหลักคือทีม KNACKSAT-2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ติดตามสถานะระบบต่างๆ ของ ดาวเทียม KNACKSAT-2 ได้ที่ : dashboard.knacksat.com