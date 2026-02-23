NASA เผย ภารกิจอาร์เทมิส 2 อาจต้องเลื่อนการปล่อยจรวดที่กำหนดไว้ต้นเดือนมีนาคม หลังตรวจพบปัญหาใหม่ในท่อนบนของจรวด

หลังจาก องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการประกาศว่า ภารกิจอาร์เทมิส 2 จะมีการปล่อยจรวดเพื่อเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2026 พร้อมกับมีการกักตัวนักบินอวกาศทั้ง 4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง
ล่าสุดนาซาได้มีการประกาศออกมาอีกครั้งว่า ภารกิจอาร์เทมิส 2 ต้องล่าช้าออกไป หลังจากมีการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบใหญ่ (Wet Dress Rehearsal - WDR) และตรวจพบปัญหาว่ามีการหยุดชะงักการไหลของฮีเลียมเข้าสู่จรวดส่วนบน (Interim Cryogenic Propulsion Stage) ซึ่งเป็นส่วนบนที่ทำหน้าที่สำคัญในการส่งยานอวกาศโอไรออกจากวงโคจรของโลกและเข้าสู่เส้นทางโคจรรอบดวงจันทร์ และระบบการไหลของฮีเลียมก็มีความสำคัญต่อจรวดในรักษาระดับแรงดันในถังเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว และการรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์
จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางนาซาได้มีการเผยว่า อาจจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายจรวดเอสแอลเอส (SLS - Space Launch System) ที่ปัจจุบันได้ติดตั้งอยู่ที่แท่นปล่อยจรวด LC-39B (Launch Complex 39B) ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) รัฐฟลอริดา กลับไปยังอาคารประกอบยาน (Vehicle Assembly Building - VAB) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักบินทั้ง 4 ที่จะเดินทางไปในภารกิจนี้ และอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการปล่อยจรวดในเดือนมีนาคม และจะต้องเลื่อนภารกิจไปในช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปล่อยยานในเดือนเมษายน 2026 ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้
ภารกิจอาร์เทมิส 2 เป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 โดยมี นักบินอวกาศทั้ง 4 ที่จะเดินทางไปในภารกิจนี้ ได้แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)
การเดินทางในครั้งนี้ ยานโอไรออนจะบินในวิถีแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางจะเดินทางจากโลกแล้วอ้อมหลังดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก ซึ่งการเดินทางจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน และภารกิจอาร์เทมิส 2 จะยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการซ้อมการเดินทางในการปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์จริงในภารกิจอาร์เทมิส 3 และเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
