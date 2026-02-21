กล้องเจมส์ เวบบ์ พบกาแล็กซีที่ไกลที่สุดและเก่าแก่ที่สุด “MoM-z14” อายุ 280 ล้านปี หลังจากจักรวาลถือกำเนิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang)

หลายๆ คนที่ชื่นชอบเรื่องราวอวกาศ จะรู้กันดีว่า กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ (James Webb Space Telescope - JWST) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำรวจอวกาศที่ทรงประสิทธิภาพ ด้วยสมรรถนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจด้วยคลื่นอินฟราเรดและยังประกอบด้วยกระจกเบริลเลียมเคลือบทองทรงหกเหลี่ยม 18 ชิ้น มากกว่าพื้นที่ของกล้องฮับเบิลถึงหกเท่า จึงทำให้กล้องเจมส์ เวบบ์ สามารถถ่ายภาพห้วงอวกาศอันแสนไกลและส่งกลับมาให้ผู้คนบนโลกได้ชมความสวยงามอยู่เสมอ
ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซา (NASA) ได้เผยว่า กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ได้ค้นพบและบันทึกภาพ “กาแล็กซี MoM - z14” โดยเป็นกาแล็กซีที่อยู่ไกลที่สุดเท่าที่เคยบันทึกภาพได้ และยังเป็นกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุดนับตั้งแต่มีการสำรวจอวกาศอันกว้างใหญ่ การค้นพบในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Open Journal of Astrophysics
MoM - z14 ถูกพบจากทีมนักวิทยาศาสตร์ด้วยการวัดสเปกตรัม และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ระบุว่ากาแล็กซีนี้มีอายุประมาณ 280 ล้านปี หลังจากจักรวาลถือกำเนิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญ่ หรือที่เรารู้จักกันชื่อ “บิ๊กแบง” (Big Bang) และแสงที่เราได้เห็นนั้นเป็นแสงจากกาแล็กซีที่ใช้เวลาเดินทางมายังโลกประมาณ 13,500 ล้านปีแสง แสงที่ได้เดินทางผ่านเวลาเกือบทั้งหมดของประวัติศาสตร์จักรวาลก่อนจะมาถึงเจมส์ เวบบ์ ในวันนี้
“การวิเคราะห์แสงของกาแล็กซี MoM-z14 มีความสอดคล้องกับช่วงเวลาประมาณ 280 ล้านปี หลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang) เมื่ออายุของเอกภพในยุคแรกเริ่มมีเพียง 2% ของอายุในปัจจุบัน ซึ่งคือ 13.8 พันล้านปี เอกภพได้ขยายตัวออกไป 15.44 เท่า นับตั้งแต่กาแล็กซีนี้ปล่อยแสงออกมา ดังนั้นความยาวคลื่นของรังสีที่สังเกตได้จึงยืดออกไปตามปัจจัยนี้เมื่อเทียบกับค่าของมันในขณะที่ปล่อยแสงออกมา”
..... โรฮาน ไนดู (Rohan Naidu) นักดาราศาสตร์จากสถาบัน MIT ผู้นำในการศึกษากาแล็กซี MoM-z14 กล่าว
ไม่ใช่เพียงระยะทางอันไกลและความเก่าแก่ ที่ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจ คุณสมบัติภายในของกาแล็กซี MoM-z14 ยังมีความหนาแน่น มีสว่างที่สูง และมีโครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อนกว่าทฤษฎีเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ ซึ่งถือเป็นการค้นพบข้อมูลใหม่จากช่วงเวลาการกำเนิดของจักรวาลในยุดเริ่มแรก และประสิทธิภาพของกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลกว่าที่เคยศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งข้อมูลใหม่ๆ มความแตกต่างจากการคาดการณ์จากแบบจำลองของทฤษฎีต่างๆ
