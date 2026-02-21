NASA ตั้งเป้าเริ่มภารกิจอาร์เทมิส 2 - 6 มีนาคมนี้ นักบินทั้ง 4 เข้าสู่การกักตัวเตรียมพร้อมการเดินทางสู่ดวงจันทร์

หลังจากองค์การนาซาได้มีการประกาศเลื่อนภารกิจอาร์เทมิส 2 เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดนาซาได้มีการเผยกำหนดการเริ่มภารกิจอาร์เทมิส 2 โดยมีการตั้งเป้าหมายคือวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2026
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยข้อมูลล่าสุดของ ภารกิจอาร์เทมิส 2 (Artemis 2) หลังจากการทดสอบใหญ่ที่ได้ทำการซ้อมนับถอยหลังและทดสอบการเติมเชื้อเพลิง (WDR - Wet Dress Rehearsal) ณ แท่นปล่อยจรวด LC-39B (Launch Complex 39B) ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) รัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นจุดติดตั้งจรวดเอสแอลเอส (SLS - Space Launch System) และ ยานโอไรออน (Orion Multi-Purpose Crew Vehicle - MPCV) ที่จะใช้เดินทางไปดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การทดสอบดำเนินการไปได้ด้วยดีและมีการประเมินความพร้อมของระบบและทีมงานทั้งหมดในภารกิจ ซึ่งทีมบริหารภารกิจพอใจกับผลลัพธ์โดยรวมและตัดสินใจว่าจะมีการเริ่มภารกิจและปล่อยจรวดในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2026
ทางนาซายังได้เผยอีกว่า นักบินอวกาศทั้ง 4 ที่จะเดินทางไปในภารกิจนี้ ได้แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA) ได้เริ่มเข้าสู่การกักตัวจำกัดการสัมผัสกับผู้อื่นเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังดวงจันทร์ในต้นเดือนมีนาคมนี้
ภารกิจอาร์เทมิส 2 เป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 การเดินทางในครั้งนี้ ยาน Orion จะบินในวิถีแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางจะเดินทางจากโลกแล้วอ้อมหลังดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก ซึ่งการเดินทางจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน แม้ภารกิจอาร์เทมิส 2 จะยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการซ้อมการเดินทางในการปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์จริงในภารกิจอาร์เทมิส 3 และเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
