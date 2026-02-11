เหตุใด? “ดาวเสาร์” ถึงย้ายราศี และ “ราศีมีน” ราศีสุดท้ายของจักรราศีคือตำแหน่งใดบนท้องฟ้า

ในช่วงนี้หลายคนที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์จะรู้ว่าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ “ดาวเสาร์” จะย้ายจากราศีกุมภ์สู่ราศีมีน ทำมีการพยากรณ์ดวงชะตาไปต่างๆ นานา ตามหลักโหราศาสตร์ แต่สำหรับในด้านดาราศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือการโคจรของดาวเสาร์รอบดวงอาทิตย์ตามวิถีวงโคจร แต่ตำแหน่งของดาวเสาร์บนท้องฟ้าได้มีการเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (ราศีกุมภ์) มาอยู่ตำแหน่งกลุ่มดาวปลาคู่ (ราศีมีน) ในรอบกว่า 30 ปี
ระบบสุริยะของเรามีกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม อยู่ล้อมรอบ ทำให้เมื่อมองจากโลกของเราในแต่ละเดือนจะเห็นกลุ่มดาวและดวงดาวต่างๆ มีการเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากโลกของเราที่ใช้เวลาโคจรรอบอาทิตย์ 1 ปี (12 เดือน) จึงได้มีการกำหนด “สุริยวิถี” (Ecliptic) เส้นทางสมมติที่ดวงอาทิตย์ปรากฏเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าตลอดทั้งปีเมื่อมองจากโลก โดยเส้นทางนี้จะตัดผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม หรือ 12 กลุ่มจักรราศี และเป็นระนาบหลักของระบบสุริยะที่ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่โคจรอยู่
เริ่มตั้งแต่ 1. กลุ่มดาวแกะ (ราศีเมษ) 2. กลุ่มดาววัว (ราศีพฤษภ) 3.กลุ่มดาวคนคู่ (ราศีเมถุน) 4.กลุ่มดาวปู (ราศีกรกฎ) 5.กลุ่มดาวสิงโต (ราศีสิงห์) 6.กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี (ราศีกันย์) 7.กลุ่มดาวคันชั่ง (ราศีตุล) 8.กลุ่มดาวแมงป่อง (ราศีพิจิก) 9.กลุ่มดาวคนยิงธนู (ราศีธนู) 10.กลุ่มดาวมกร หรือ แพะทะเล (ราศีมังกร) 11.กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (ราศีกุมภ์) และ 12. กลุ่มดาวปลาคู่ (ราศีมีน) กลุ่มดาวฉากหลังสุดท้าย ก่อนที่จะครบวงโคจรและเริ่มต้นการโคจรรอบใหม่อีกครั้งที่กลุ่มดาวแกะ
ในกรณีของดาวเสาร์ที่ได้มีการกล่าวถึงว่ามีการย้ายจากราศีกุมภ์สู่ราศีมีน คือการที่ดาวเสาร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ตามปกติ แต่ตำแหน่งดาวเสาร์ที่เรามองบนท้องได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งจากกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (ราศีกุมภ์) มาอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวปลาคู่ (ราศีมีน) และจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวปลาคู่ ไปสู่ตำแหน่งกลุ่มดาวแกะ (ราศีเมษ) เนื่องจากดาวเสาร์ใช้เวลาโคจรครบรอบดวงอาทิตย์นานประมาณ 29.5 ปี ของโลก ทำให้ทุกๆ 2 ปี กว่า ดาวเสาร์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วดาวเสาร์มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา แต่ด้วยวงโคจรที่กว้างทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าจึงช้า
ในเรื่องข้อมูลของ “ดาวเสาร์” ดาวเคราะห์ดวงนี้ เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 6 ในระบบสุริยะ มีนยาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากดาวพฤหัสบดี มีดวงจันทร์บริวารที่ได้รับการค้นพบมากที่สุดในระบบสุริยะ จำนวน 274 ดวง และยังมีวงแหวนที่เด่นชัด จนทำให้ได้รับฉายาว่า “ราชาแห่งวงแหวน”
ในแง่มุมด้านโหราศาสตร์ดาวเสาร์ถูกกล่าวว่าเป็น "ประธานของดาวบาปเคราะห์" 1 ใน 3 ดาวเคราะห์สำคัญในระบบโหราศาสตร์ไทย ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นดาวที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่อดวงชะตาของบุคคลอย่างลึกซึ้ง ถูกขนานนามว่าเป็นดาวแห่งความทุกข์ ความเหนื่อยยากและอุปสรรคในชีวิต
“กลุ่มดาวปลา” (Pisces) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ราศีมีน” คือ หนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีที่อยู่ในแนวเส้นสุริยวิถี มีลักษณะเป็นปลาคู่เชื่อมกันด้วยเชือก ตามตำนานกรีกสัญลักษณ์ปลาสองตัวเป็นร่างแปลงของเทพีอโฟรไดต์ (Venus) และอีรอส (Cupid) ที่แปลงร่างหนีอสูรกายไทฟอนลงในแม่น้ำยูเฟรติส กลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ไม่มีดาวสว่างโดดเด่นเหมือนกลุ่มดาวอื่นๆ แต่มีสำคัญคือเป็นกลุ่มดาวสุดท้ายของสุริยวิถีตามสุริยคติในสมัยโบราณ ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านกลุ่มดาวนี้ช่วง "วันวสันตวิษุวัต" วันที่ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมีระยะเวลาเท่ากันครั้งแรกในรอบปี
คลิคอ่าน : เหตุใดวันที่ 20 มีนาคม จึงเรียกว่า “วันวสันตวิษุวัต” วันที่เค้าว่า “กลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน”