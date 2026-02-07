xs
วว. จับมือพันธมิตร ชวนอบรม "การพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูง" เสริมแกร่งเกษตรกรไทย ฟรี!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และสถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเอกชน ได้แก่ บริษัทโฮมซีดเมล็ดพันธุ์ตราบ้าน และบริษัทสยามคูโบต้า จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาปัจจัยในการผลิตไม้ดอกคุณภาพสูง” ในวันที่ 1 และ 5 - 6 มีนาคม 2569 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จ.นครราชสีมา ภายใต้การดำเนิน โครงการนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์เพื่อการผลิตไม้ดอกอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 รอบ ตามกลุ่มพืชที่สนใจได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

1. ทดลองขับรถปลูกดอกไม้ รถไถพรวน
2. รับเกียรติบัตรจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. ฟังบรรยายเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองพร้อมวัสดุเพาะสำหรับอบรมวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม 2569
4. ฟังบรรยายหัวพันธุ์ปทุมมาปลอดโรค สำหรับอบรมวันที่ 7 มีนาคม 2569
5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร วว. สำหรับไม้ดอกโดยเฉพาะ
6. ชมโรงผลิตปุ๋ย ผลิตวัสดุปลูก และแปลงไม้ดอก

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับปทุมมาพันธุ์ใหม่ระหว่างการอบรม







