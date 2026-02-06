วช. ร่วมกับ จ.สุราษฏร์ธานี ผสานวัฒนธรรมและนวัตกรรม จัดแสดง "โดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569" ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีเปิด "การแสดงโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยว" ภายในงาน “สมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี” ประจำปี 2569 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวสนับสนุนนวัตกรรม นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับคณะผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ วช. ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแสดงโดรนแปรอักษร มาสนับสนุนนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัด ในงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัด การแสดงดังกล่าวได้สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ ความงดงาม และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในมุมมองใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ยกระดับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ร่วมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ดังเช่นงานอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ นับเป็นงานประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธา ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของประชาชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงาม การจัดการแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามและอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านการแสดงบนท้องฟ้า สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วช. มุ่งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้ จะสร้างความประทับใจ ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ความยั่งยืน
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การแสดงโดรนแปรอักษรในครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบินไร้คนขับ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน โดยสมาคมฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมการบิน และการออกแบบการแสดงให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของพื้นที่ การนำโดรนมาใช้เป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราวและอัตลักษณ์ของจังหวัด ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรในพื้นที่ได้เรียนรู้และต่อยอดทักษะด้านอากาศยานไร้คนขับ อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต
ทั้งนี้ การจัดแสดงโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569 โดยจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรจำนวน 500 ลำ ประกอบด้วย ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภาพในหลวงและพระราชินี ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ภาพสภากาชาดไทย ภาพบรมธาตุไชยา
พร้อมด้วย การแปรอักษรเรื่องราวเฉพาะของจังหวัด อาทิ ตัวอักษรชื่องานกาชาดและงานสมโภชศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ภาพเกาะนางยวน ภาพเงาะโรงเรียนนาสาร ภาพไข่เค็มไชยา ภาพพุทธทาสภิกขุ และภาพ วช. & อว.เป็นต้น ได้สร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิจัยและนวัตกรรม