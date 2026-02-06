วช. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จ.พังงา เปิด “ศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการท่องเที่ยว” ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา“ เสริมทักษะทางเทคโนโลยีสนับสนุนการท่องเที่ยวพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน และ นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า เทคโนโลยีโดรนได้มีบทบาทอย่างกว้างขวาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า จังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงจากทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ การนำเทคโนโลยีโดรนมาประยุกต์ใช้จะช่วยเสริมเพิ่มมูลค่า สร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มองเห็นโอกาสของวิทยาลัยเทคนิคพังงาในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการปฏิบัติงานจริง พร้อมไปกับการมีความรู้ด้านกฎหมาย และความปลอดภัย ในการใช้โดรนอย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการใช้ประโยชน์ในประเทศ
อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนแห่งนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกทักษะ และการสร้างประสบการณ์จริง รวมถึงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคตในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพังงารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่อาชีพและการพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคม และเป็นต้นแบบของการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป