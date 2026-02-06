วช. เปิด “ศูนย์โดรนด้านการท่องเที่ยว” ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จ.พังงา เสริมสมรรถนะการท่องเที่ยวพื้นที่ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีเปิด "ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จังหวัดพังงา" โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน และ นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จ.พังงา
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านสังคม ความมั่นคง โดยโอกาสการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการท่องเที่ยว สามารถเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้และการมีศูนย์การเรียนรู้ด้านโดรนเพื่อการท่องเที่ยว สามารถเป็นเครื่องมือในการถ่ายภาพและบันทึกมุมมองใหม่ ๆ เป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่องราว สร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและสากล การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ในการบูรณาการเทคโนโลยี งานวิจัย และการพัฒนาทักษะกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและตลาดแรงงานในอนาคต โดยศูนย์ฯ จะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางการนำไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดรนอย่างเป็นระบบ
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในสถานศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนและปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์ฯ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบการเรียนรู้ อาทิ โดรนถ่ายภาพมุมสูง และระบบจำลองการบิน (Flight Simulator) เพื่อเสริมสร้างทักษะจากการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอากาศยานไร้คนขับตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้สอบขอรับใบอนุญาตบินโดรนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในการต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช.ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นแหล่งพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดรน การถ่ายภาพมุมสูง และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
ทั้งนี้ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะเป็นต้นแบบของการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีโดรน ที่สามารถเชื่อมโยงการศึกษา งานวิจัย และการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม