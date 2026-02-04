NASA ประกาศเลื่อนภารกิจ Artemis 2 ไปช่วงเดือนมีนาคม 2026 หลังจากพบปัญหาในการซ้อมใหญ่

หลังจากนำจรวด SLS (Space Launch System) และ ยาน Orion ที่จะใช้เดินทางไปดวงจันทร์ติดตั้งที่แท่นปล่อยจรวด LC-39B (Launch Complex 39B) เมื่อ 17 มกราคม 2026 ณ ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) รัฐฟลอริดา เพื่อเตรียมความพร้อมกระบวนการทดสอบระบบต่างๆ อย่างละเอียดก่อนเริ่มภารกิจ Artemis 2 และมีการประกาศว่าจะมีการเริ่มภารกิจในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026 นี้
ล่าสุด องค์การนาซา (NASA) ได้มีการประกาศว่า มีการเลื่อนภารกิจ Artemis 2 ไปเป็นเดือนมีนาคม 2026 เนื่องจากมีปัญหาเกิดขึ้นในการซ้อมใหญ่เสมือนจริง (Wet Dress Rehearsal) ซึ่งพบว่าระหว่างการถ่ายเชื้อเพลิงและออกซิเจนเหลว ตรวจพบการรั่วไหลของไฮโดรเจนบริเวณส่วนเชื่อมต่อกับสายที่ลำเลียงเชื้อเพลิงสู่ตัวจรวดบริเวณนอกตัวจรวด ทำให้ต้องหยุดหลายครั้ง และเมื่อระบบควบคุมการปล่อยจรวดภาคพื้นดินหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากอัตราการรั่วไหลของไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น การดำเนินการปิดระบบของยานโอไรออนใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้ รวมถึงงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาล์วที่เกี่ยวข้องกับการอัดอากาศในประตูห้องลูกเรือ วิศวกรสังเกตเห็นการขาดหายของการสื่อสารด้วยเสียงเป็นระยะๆ ระหว่างทีมงานภาคพื้นดิน และผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นต่อกล้องและอุปกรณ์บางส่วน
จากปัญหาระหว่างการซ้อมที่เกิดขึ้นทำให้ทาง NASA ได้มีการประกาศเลื่อนภารกิจในเดือนมีนาคม 2026 โดยมีกำหนดวันปล่อยจรวดคือ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มีนาคม และ 11 มีนาคม หากไม่สามารถปล่อยจรวดได้ในวันดังกล่าว ก็จะมีช่วงเวลาปล่อยจรวดใหม่ในเดือนเมษายน การเลื่อนภารกิจ Artemis 2 ถือเป็นการเพิ่มโอกาสความสำเร็จและเพื่อให้แน่ใจว่านักบินอวกาศทั้ง 4 ที่จะเดินทางไปในภารกิจนี้ ได้แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA) จะปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งในรอบกว่า 50 ปี
ภารกิจ Artemis 2 เป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 การเดินทางในครั้งนี้ ยาน Orion จะบินในวิถีแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางจะเดินทางจากโลกแล้วอ้อมหลังดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก ซึ่งการเดินทางจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน และภารกิจ Artemis 2 จะยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการซ้อมการเดินทางในการปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์จริงในภารกิจ Artemis 3 และเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
