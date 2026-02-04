วช.มุ่งส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ส่งท้ายการจัดงาน “2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ @NRCT” จุดประกายเยาวชนและนักประดิษฐ์ สร้างอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการสนับสนุน และพิธีปิดงาน “2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ @NRCT” ประจำปี 2569 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. นักประดิษฐ์ นักวิจัย เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม วช. 8 ชั้น 2
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้นำผลงานเข้ามาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนร่วมกันนำเสนอองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาคการประชุมเสวนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและได้มานำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I–New Gen), I–New Gen Junior Award รวมถึงเวทีระดับนานาชาติอย่าง IPITEx ในงาน “2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ @NRCT” ในวันนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น และศักยภาพของนักประดิษฐ์ไทยที่พร้อมก้าวสู่การพัฒนาและการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น และเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้สั่งสมประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในอนาคต วช. ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และ นักประดิษฐ์ทุกท่านที่ทำให้งานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ
โดยมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผลงานที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งตามฐานการเรียนรู้ ดังนี้
1.Plant Lab
ค้นคว้า นานาเกษตร
1.1 สมาร์ทฟาร์มเกษตรสมัยใหม่
1.2 กล่องปลูกพีชอัจฉริยะ V3
1.3 หนังเทียมชีวภาพจากกาบกล้วยเคลือบน้ำยางพารา สู่อัตลักษณ์ลวดลายอารยธรรมภาคใต้
2. Taste Lab
คิดสนุก รสอร่อย
2.1 การพัฒนาอาหารฟังก์ชันนอลซินไบโอติกจากอินนูลินแก่นตะวันและโพรไบโอติก ในนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม
2.2 การพัฒนาเครื่องดื่มคีเฟอร์สุขภาพจากมะม่วงน้ำดอกไม้และชาเกสรบัวหลวง
2.3 ซอสถั่วหรั่งกลิ่นน้ำปลาหวาน
3. MedHealth Lab
รอบรู้ เรื่องสุขภาพ
3.1 BactoQuest: หุ่นยนต์นักสืบช่องปากอัจฉริยะ
3.2 อุปกรณ์ตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา เพื่อเฝ้าระวังโรคลิ้นหัวใจรั่วด้วย AI แบบเรียลไทม์
3.3 GeneSure: ชุดตรวจวิเคราะห์ยีน HLA-B*13:01 ด้วยเทคโนโลยีการไหลบนฐานกระดาษ
4. Eco Power Lab
พลังงาน สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์โลก
4.1 ระบบคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับอาคาร
4.2 เครื่องรีดเส้นพลาสติกจากขวดพลาสติกผสมอนุภาคนาโน สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ
4.3 นวัตกรรมการสกัดซาโปนินจากฝักจามจุรี เพื่อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นในสถานที่เลี้ยงสัตว์
5. Intelligence Lab
คิดฉลาด อย่างอัจฉริยะ
5.1 SmartLiva: ระบบ AI วิเคราะห์ภาพอัลตราซาวด์ตับ เพื่อจำแนกพยาธิสภาพ ประเมินพังผืดและไขมันสะสม
5.2 “ล่อง” ไกด์ท่องเที่ยวคู่ใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง
5.3 รถตรวจการณ์ทางรถไฟแบบอัตโนมัติ
6. Happy Shrimp Lab
กุ้งอารมณ์ดี
7. Learning Lab
สนุกรู้ พื้นที่แห่งความคิด
7.1 พี่ทำ น้องเล่น ตอน “เส้นทางรัก”
7.2 การออกแบบลวดลายกราฟิกจากอัตลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
7.3 PlayGii: นวัตกรรมของเล่นเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
8. Art & Journey Lab
เที่ยว เล่น ให้เป็นศิลป์
8.1 กำไลเชือกถักมงคล ตำรับหมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์
8.2 “ยางไง ไทยอาร์ต” กิจกรรมศิลปะสร้างผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากลายไทยบนยางพารา
8.3 การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ E-San Soft Power สำหรับเยาวชน
ทั้งนี้ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง ในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2570 รวมถึงกิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ วช. จะได้ดำเนินการในโอกาสต่อไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม