วช. หนุนนวัตกรไทยรุ่นใหม่ ต่อยอดผลงานจากเวที IPITEX 2026 สู่นวัตกรรมใช้ประโยชน์ ในงาน “2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ @NRCT”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด “พิธีมอบใบประกาศการอบรมการยกระดับผลงานนวัตกรรมรางวัลจากเวที IPITEx สู่การใช้ประโยชน์จริง“ ภายในงาน “2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ @NRCT” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์และวัสดูการแพทย์ชนิดบุกบุกรุกน้อย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเข้มข้นผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ทั้งในรูปแบบกิจกรรม Workshop การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) การทำความเข้าใจผู้ใช้งานด้วยแนวคิด Empathy ตลอดจนการประเมินระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL Assessment) และการวิเคราะห์ช่องว่างของผลงาน (Gap Analysis) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การต่อยอดนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ กิจกรรมในครั้งนี้จึงนับเป็นการสร้าง “ต้นแบบความสำเร็จ” ของการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเสริมศักยภาพให้แก่นักวิจัยและนวัตกร ทั้งในด้านองค์ความรู้ เครื่องมือ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อผลักดันผลงานให้สามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์และวัสดุการแพทย์ชนิดบุกรุกน้อย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของทีมนักนวัตกรระดับเหรียญทองทั้ง 50 ทีม ที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มข้น ซึ่งช่วยให้เห็นพัฒนาการด้านกระบวนการคิด การออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหา และความตื่นตัวของนักประดิษฐ์ไทยที่พร้อมก้าวข้ามกรอบเดิม มุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม
ภายในงานยังได้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ “5 ทีมต้นแบบ” ที่มีศักยภาพโดดเด่นในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยมีทีมนักประดิษฐ์ที่รับรางวัล ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงาน
- ผลงาน “Natural Mangosteen Peel Colorant for Food & Beverage Innovation“ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- ผลงาน “A-Compound“ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
- ผลงาน “Water Adaptation Innovation Center“ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ผลงาน “Radio-controlled Shrimp feeding boat“ จากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
- ผลงาน “Water-Pressure Vegetable Vacuum Sealer for Energy Efficiency“ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2. ทุนสนับสนุนในการแข่งขันต่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
- ผลงาน “Four-Propeller UAVs AI System in Pollination Commercial Hybrid Maize Seed Production” จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ทุนสนับสนุนในการแข่งขันต่างประเทศ ณ ไต้หวัน
- ผลงาน “Rapid Test Kit for Detection of Enterocytozoon hepatopenaei (EHP), a Microsporidian Parasite Causing Disease in Black Tiger and White leg Shrimp” จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช.
ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการจุดประกายและกระตุ้นให้วงการนวัตกรรมไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาผลงานที่สามารถ “ใช้ได้จริง และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง” พร้อมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย เทคโนโลยี และภาคการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม อันจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ