วช. เปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร เสริมสมรรถนะเกษตรกรรมในพื้นที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัด “พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน, นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวต้อนรับ และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดฝึกอบรมตั้งแต่การใช้งานเทคโนโลยีโดรนขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมโดรนด้านการเกษตร และ วช. คาดหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการเกษตรให้กับบุคคลที่สนใจ และขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสทางการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนในภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย อาทิ โดรนเพื่อการเกษตร ระบบฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) สำหรับเสริมสร้างทักษะการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ และห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนการสอนด้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตร ซึ่งวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมีประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงโดรนด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ วช. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางอาชีพ การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคต่อไป