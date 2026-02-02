วช. เปิดศูนย์พัฒนาระบบการใช้โดรน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติ ณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัด “พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบการใช้โดรนเพื่อสนับสนุนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน, นายบัณฑิตย์ พันธ์พลากร ประธานศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ตำบลเวียงพางคำ กล่าวขอบคุณ, นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย กล่าวต้อนรับ และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ดินถล่ม ไฟป่า และปัญหาหมอกควัน วช. จึงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบการใช้โดรนแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีโดรนสำหรับการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และประเมินความเสียหาย ตลอดจนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้สามารถนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการสำรวจพื้นที่ แจ้งเตือนภัย ขนส่งสิ่งของ และสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อาสาสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานโดรนในสถานการณ์จำลอง พร้อมจัดตั้งศูนย์ต้นแบบที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
นายบัณฑิตย์ พันธ์พลากร ประธานศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ตำบลเวียงพางคำ กล่าวว่า ในสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่ระดับน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เทคโนโลยีโดรนจึงมีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเบื้องต้น อาทิ การขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชน จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าโดรนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งโดรนสามารถช่วยในการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ และสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่สาย กล่าวถึงพื้นที่อำเภอแม่สายที่ประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาที่อุทกภัยรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนการขนส่งอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัย อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบการใช้โดรนแห่งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ ช่วยลดความสูญเสียจากสถานการณ์ฉุกเฉิน และยกระดับการปฏิบัติงานในสถานการณ์คับขันให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ