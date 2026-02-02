ปี 2569 วช.ชู 10 กลยุทธ์ “NRCT Inspiration of Research” เดินหน้าพัฒนากำลังคน ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงข่าว “NRCT Inspiration of Research” กลยุทธ์การพัฒนากำลังคน ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปี 2569 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ และสังคมไทย ซึ่งปี 2569 วช.ชูกลยุทธ์ “NRCT Inspiration of Research” โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของประเทศในระยะยาว ดังนี้
1) การส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่ถึงนักวิจัยอาวุโส เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพและเสริมความมั่นคงของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
2) การผลักดันนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสู่เวทีนานาชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์งานวิจัยไทยในระดับโลก พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือสากล
3) การสื่อสารผลผลิตจากงานวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขยายการใช้ประโยชน์สู่สาธารณชนและชุมชนทั่วประเทศ สนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
4) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
5) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งเพิ่มมูลค่าและรายได้จากงานวิจัย ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการรองรับสังคมสูงวัย และผู้พิการ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์
7) การสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตร พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์และการส่งออก
8)การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการภัยพิบัติและมลพิษทางอากาศ PM2.5 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
9) การพัฒนางานวิจัยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการใช้ข้อมูลของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
10) การส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ วช. มุ่งพัฒนากำลังคนนักวิจัยอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ทั้งเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน