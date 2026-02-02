xs
ปี 2569 วช.ชู 10 กลยุทธ์ “NRCT Inspiration of Research” เดินหน้าพัฒนากำลังคน ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงข่าว “NRCT Inspiration of Research” กลยุทธ์การพัฒนากำลังคน ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ปี 2569 โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อมรดกทางวัฒนธรรม อาคาร วช. 8 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ และสังคมไทย ซึ่งปี 2569 วช.ชูกลยุทธ์ “NRCT Inspiration of Research” โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของประเทศในระยะยาว ดังนี้

1) การส่งเสริมและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่ถึงนักวิจัยอาวุโส เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพและเสริมความมั่นคงของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
2) การผลักดันนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยสู่เวทีนานาชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์งานวิจัยไทยในระดับโลก พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือสากล
3) การสื่อสารผลผลิตจากงานวิจัย ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อขยายการใช้ประโยชน์สู่สาธารณชนและชุมชนทั่วประเทศ สนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
4) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
5) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งเพิ่มมูลค่าและรายได้จากงานวิจัย ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
6) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการรองรับสังคมสูงวัย และผู้พิการ ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์
7) การสนับสนุนงานวิจัยด้านความมั่นคงทางอาหารและเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตร พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์และการส่งออก
8)การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการภัยพิบัติและมลพิษทางอากาศ PM2.5 อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
9) การพัฒนางานวิจัยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการใช้ข้อมูลของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
10) การส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการวิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ วช. มุ่งพัฒนากำลังคนนักวิจัยอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ทั้งเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน











