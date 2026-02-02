ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง อว. เจาะลึกโมเดลจัดการกากกัมมันตรังสี ยกระดับการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยประชาชนตามมาตรฐานระดับโลก

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะข้าราชการ ปส. เดินทางไปราชการเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ “กากกัมมันตรังสี“ ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26–29 มกราคม 2569 เพื่อศึกษาแนวทางกำกับดูแลและจัดการกากกัมมันตรังสีจากประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก
การเดินทางครั้งนี้มุ่งให้เกิดการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของไทยจากหน่วยงานที่สำคัญระดับโลก 3 แห่ง ได้แก่ Brookhaven National Laboratory (BNL) ห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งชาติ, Barnwell Low-Level Radioactive Waste (LLW) Facility ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สถานที่ขจัดกากกัมมันตรังสีที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ รองรับกากกัมมันตรังสีจากการวิจัย การแพทย์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และ South Carolina Waste Management Regulatory Office หน่วยงานหลักด้านการกำกับดูแลการจัดการกากกัมมันตรังสีและขยะของรัฐเซาท์แคโรไลนา
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้สร้างความร่วมมือ ขอรับงบประมาณและการสนับสนุน รวมถึงได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการจริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐฯ ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยก การขนส่ง การจัดเก็บ การขจัดกากกัมมันตรังสีอย่างปลอดภัย ไปจนถึงกลไกการกำกับดูแลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ยกระดับระบบการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทัดเทียมมาตรฐานสากลในระยะยาวต่อไป