สวทช. ต้อนรับคณะ สศก. ศึกษาดูงานนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและบูรณาการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
โอกาสนี้ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ สวทช. พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในหลายมิติ ได้แก่
1. ภาพรวมเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล และ Regenerative Agriculture โดย คุณสิรินทร อินทร์สวาท รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTEC
2. แนวทางการสร้างเกษตรยั่งยืน โดย งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสู่การประยุกต์ใช้จริง โดย ดร.เกรียงไกร โมสาลียานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
3. สารสกัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพและสุขภาวะ (Herbal Health & Wellness) โดย ดร.อุดม อัศวาภิรมย์ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเกษตรนาโนขั้นสูง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับภาคการเกษตรในชุมชน โดย คุณกิตติ พงศ์กิตติวัฒนา นักวิเคราะห์ งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ NECTEC ผู้แทนของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช.
หลังจากนั้น คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศก. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย HandySense B-Farm (เกษตรลดคาร์บอน), Alternate Wet&Dry ระบบตรวจวัดในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง, ปรุงแสงให้แม่นยำเหมือนปรุงปุ๋ยด้วยการใช้เครื่อง PPFD, ไลน์บอทโรคพืช และระบบตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนไทย (Durian Trace) ของ NECTEC นวัตกรรมราและเห็ดเพื่อการเกษตรและสารชีวภัณฑ์ รวมถึงโรงงานผลิตพืช Plant Factory ของ BIOTEC ผลงานด้านพลังงานทดแทนและน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ เช่น EnPAT, Palm Grease, น้ำมันจุดถ่าน, H-FAME ของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ผลิตภัณฑ์จากโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ของ NANOTEC เพื่อศึกษาแนวทางการนำงานวิจัยไปขยายผลในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
การเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ากับการจัดทำแผนนโยบายระดับประเทศ ซึ่งทาง สศก. สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปร่วมใช้ในการวางกรอบการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรในระยะยาว