xs
xsm
sm
md
lg

วว. ร่วมมือ 13 หน่วยงานพื้นที่สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไร้ขยะ ภายใต้การดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบหมาย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนไร้ขยะ (Zero Waste School) ภายใต้การดำเนินโครงการ “สระบุรี เมืองคาร์บอนต่ำ” หรือ สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ (Saraburi Sandbox) ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนนำร่องจำนวน 13 แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการของเสีย การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ คือโครงการต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (PPP) ผ่านการจัดการขยะครบวงจร พลังงานสะอาด เกษตรคาร์บอนต่ำ และอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและรายได้ให้ชุมชน


หัวใจสำคัญและกิจกรรมหลักของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์


- การจัดการขยะ (Waste to Value): ลดการฝังกลบ เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน RDF, ส่งเสริมถังขยะเปียกลดโลกร้อน และตู้คัดแยกขยะอัตโนมัติ

- พลังงานสะอาด (Energy Transition): ติดตั้ง Solar Floating (โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ), พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Grid Modernization) และพัฒนาพลังงานไฮโดรเจน

- อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry): อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เปลี่ยนมาใช้ปูนคาร์บอนต่ำ (Hydraulic Cement) และเทคโนโลยีลดคาร์บอน

- เกษตรคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Agriculture): ส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้ง การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล และหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว: ปลูกป่าชุมชนเพิ่มกว่า 38 แห่งเพื่อดูดซับคาร์บอน

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือหลักจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยมีเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป





วว. ร่วมมือ 13 หน่วยงานพื้นที่สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไร้ขยะ ภายใต้การดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์”
วว. ร่วมมือ 13 หน่วยงานพื้นที่สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไร้ขยะ ภายใต้การดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์”
วว. ร่วมมือ 13 หน่วยงานพื้นที่สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไร้ขยะ ภายใต้การดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์”
วว. ร่วมมือ 13 หน่วยงานพื้นที่สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไร้ขยะ ภายใต้การดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์”
วว. ร่วมมือ 13 หน่วยงานพื้นที่สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนไร้ขยะ ภายใต้การดำเนินงาน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์”
กำลังโหลดความคิดเห็น