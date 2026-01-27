นักวิทย์ฯ เผยผลการศึกษาสภาพอากาศ พบเขตอาร์กติกได้เข้าสู่ยุคสภาพอากาศสุดขั้วแล้ว

ผลการศึกษาสภาพอากาศจากทีมนักวิทยาศาสตร์สถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์และนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ ได้เผยว่า ในปัจจุบัน “เขตอาร์กติก” หรือที่รู้จักกันในชื่อขั้วโลกเหนือ กำลังเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วบ่อยคขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ที่อยู่ในภูมิภาคนี้อีกด้วย
การศึกษาสภาพอากาศสุดขั้วของเขตอาร์กติกในครั้งนี้ นำโดย ทีมนักวิจัยจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาฟินแลนด์ (Finnish Meteorological Institute) ร่วมกับ ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติ รวมถึงมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ (the university of sheffield) และได้ถูกตีพิมพ์ใน วารสาร Science Advances ซึ่งได้เป็นงานวิจัยแรกที่ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของสภาพภูมิอากาศทางชีวภาพของอาร์กติกอย่างครอบคลุม ซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในอาร์กติก
การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพอากาศสุดขั้วในอาร์กติก นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอาร์กติกในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะพบว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นแล้ว ระบบนิเวศในพื้นที่เหล่านั้นก็ยังประสบกับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ คลื่นความร้อนที่ยาวนาน ฤดูหนาวที่อบอุ่นขึ้น น้ำค้างแข็งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะ ฝนตกบนหิมะ (rain on snow) ได้สร้างผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด และครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 10% ของพื้นที่บนบกในแถบอาร์กติก
ฝนที่ตกลงบนหิมะสร้างความท้าทายอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากมันส่งเสริมการก่อตัวของชั้นน้ำแข็งภายในกองหิมะและยังทำลายใบพืช ทำให้สัตว์กินพืชไม่สามารถกินอาหารแบบเดิมได้ ตัวอย่างเช่น เช่น กวางเรนเดียร์ที่กิน Cassiope tetragona ไม้พุ่มขนาดเล็กที่พบในทุ่งทุนดราอาร์กติก ก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากพืชที่เป็นอาหารของกวางได้ถูกทำลายด้วยเหตุการณ์ฝนตกบนหิมะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้น และนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้พืชชนิดนี้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่านการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย
ศาสตราจารย์ Miska Luoto จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ กล่าวว่า การศึกษานี้ชี้ทำให้เห็นว่า เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ระบบนิเวศของอาร์กติกจะเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่ไม่เคยประสบมาก่อนมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อธรรมชาติในอาร์กติก
“การศึกษาสภาพอากาศของเราแสดงให้เห็นว่าความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแถบอาร์กติก ในพื้นที่ 1ใน 3 ของอาร์กติก และเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้”
...... ศาสตราจารย์ Gareth Phoenix ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาของพืชและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ กล่าว
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์แล้ว เหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในแถบอาร์กติก เช่น คนเลี้ยงกวางเรนเดียร์ ที่มีอาหารให้กวางน้อยลง และความเสียหายจากสภาพอากาศสุดขั้วก็อาจทำลายความสามารถในการดูดซับคาร์บอนและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอาร์กติกอีกด้วย
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - -
- sheffield.ac.uk (Arctic has entered a new era of extreme weather, study suggests)
- phys.org (The Arctic has entered a new era of extreme weather, study suggests)
- science.org (A new era of bioclimatic extremes in the terrestrial Arctic)