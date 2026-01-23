จ.หนองคาย รับมอบ Roadmap “ ขนส่งอัจฉริยะ” ยกระดับสู่ Smart City มุ่งพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีส่งมอบผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย” ภายใต้แนวคิด “ยกระดับหนองคายสู่ Smart City: ส่งมอบโรดแมปขนส่งอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธีรับมอบผลงาน พร้อมนี้ ผศ.ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ดร.มารยาท สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานศุลกากรหนองคาย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดหนองคาย ในฐานะประตูการค้าชายแดนและศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอินโดจีน การเตรียมความพร้อมด้านระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วช. จึงได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เพื่อจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ด้านการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ที่สอดคล้องกับบริบทของเมือง เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ทั้งนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวมิได้เป็นเพียงเอกสารทางวิชาการ แต่เป็นเข็มทิศเชิงนโยบายที่พร้อมนำไปใช้จริง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายสู่การเป็นเมืองที่ทันสมัย น่าอยู่ และเติบโตอย่างยั่งยืน
นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญจากการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ผลงานวิจัยนี้จะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเดินทางไร้รอยต่อ ลดข้อจำกัดด้านระบบขนส่งสาธารณะ และทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะ 5–10 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า โครงการวิจัย “การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย” มุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และ 18 แผนงานหลัก อาทิ การส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดมลพิษ การพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมโยงการเดินทาง เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัย และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลงานวิจัยที่ส่งมอบในครั้งนี้จะถูกนำไปบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายและกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดหนองคายเตรียมนำ Roadmap ดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2571–2575) เพื่อเสนอของบประมาณและดำเนินโครงการนำร่องในพื้นที่ พร้อมสร้างความร่วมมือเชิงพื้นที่ โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดหนองคายทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อผลักดันโครงการ Smart Mobility ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
พิธีส่งมอบในครั้งนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนจังหวัดหนองคายสู่การเป็น “เมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Smart City ระดับสากล อีกทั้งยังสะท้อนบทบาทของ วช. ในการนำ “งานวิจัยและนวัตกรรม” มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนในระดับภูมิภาคอาเซียน