ซินโครตรอนเปิดบ้านต้อนรับ “เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต” เชื่อมเครือข่ายเทคโนโลยีขั้นสูง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะ “เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต” ศึกษาเทคโนโลยีซินโครตรอน หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชน มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญในอนาคต พร้อมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ผู้ริเริ่มการอบรมหลักสูตรเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต พร้อม คุณสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต” (Technology & Innovation Networking for Future Industries: TechNet) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการอุตสาหกรรม ภายใต้ กนอ. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีซินโครตรอน เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.สุพัฒน์ กลิ่นเขียว รองผู้อำนวยการปฏิบัติการเครื่องกำเนิดแสงสยาม 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ
ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กล่าวว่า เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอนาคตนี้ประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และเปิดมุมมองในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ต่อยอดสู่การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสนี้ คณะ TechNet ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง ห้องปฏิบัติการอาหารและการเกษตร รวมถึงชมตัวอย่างผลงานที่สถาบันฯ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมตอบโจทย์การใช้งานจริง อาทิ การพัฒนาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” สูตรลดปริมาณโซเดียม โลชั่นมามาคาระสำหรับบำรุงผิวเด็กและครอบครัว เจลอาบน้ำโชกุบุสซึ สกิน โซลูชั่น ซีรีย์ เทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางคาร์บอนเสมือนเพชร (Diamond-like Carbon: DLC) สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตกราฟีนจากวัสดุเหลือทิ้งในระดับอุตสาหกรรม
“การศึกษาดูงานครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันวิจัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ผ่านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศอย่างเต็มศักยภาพ” .... ดร.ศรายุทธ ตั้นมี กล่าวสรุป