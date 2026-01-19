ไบโอเทค สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหาร มจธ. เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือเสริมสร้างด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง รองผู้อำนวยการไบโอเทค และคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร มจธ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ ณ อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
สำหรับการหารือในครั้งนี้ ไบโอเทคได้นำเสนอแผนงาน S&T Implementation for Sustainable Thailand ซึ่งเป็นแนวทางการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้จริงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย ภายใต้กลุ่ม Battle ที่เน้นการแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ และ Pre-Battle ที่เน้นการวิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโจทย์ในอนาคต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาทิศทางการจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร (ECoWaste) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันระหว่างไบโอเทค สวทช. และ มจธ. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร มจธ. ยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยของไบโอเทค เริ่มจากการเข้าชมโครงสร้างพื้นฐานการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ ณ อาคารไบโอเทค จากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารนวัตกรรม 2 (INC2) เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ต่อด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไบโอรีไฟเนอรีและการเพิ่มมูลค่าชีวมวลแบบบูรณาการ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอาหารและส่วนผสมฟังก์ชัน โดยมีหัวหน้าทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านร่วมบรรยายสรุปข้อมูล ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมต่อไป