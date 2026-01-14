นักดาราศาสตร์เผยภาพจานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิดรูปร่างแปลกประหลาด และขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาที่ถ่ายด้วยกล้องฮับเบิล

ทีมนักดาราศาสตร์ได้สังเกตจานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมา ซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์อายุน้อยดวงหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1,000 ปีแสง และได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) ถ่ายภาพจานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิดที่แปลกประหลาดและมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาเพื่อยุคแรกเริ่มของของระบบสุริยะของเรา
จานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิดขนาดใหญ่ที่ทีมนักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลทำการสำรวจนั้น เป็นแผ่นจานหนาแน่นที่ประกอบด้วยแก๊สและฝุ่นที่หมุนวนรอบดาวฤกษ์อายุน้อย ชื่อว่า “IRAS 23077+6707” หรือในชื่อ Dracula’s Chivito จานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิดแห่งนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 644,000 ล้านกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าระบบสุริยะของเราถึง 40 เท่า และจานแห่งนี้มีมวลมากพอที่จะก่อตัวเป็นระบบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ รวมถึงดวงจันทร์บริวาร และวัตถุอื่นๆ จากสสารที่หลงเหลือจากการก่อตัวของดาวฤกษ์แม่
คริสตินา มอนช์ (Kristina Monsch) ผู้เขียนหลักจากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฮาร์วาร์ดและสมิธโซเนียน อธิบายถึงความหายากของภาพนี้ว่า ......
“ระดับรายละเอียดที่เราเห็นนั้นหาได้ยากในการถ่ายภาพจานดาวเคราะห์ก่อนกำเนิด และภาพใหม่จากกล้องฮับเบิลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแหล่งกำเนิดดาวเคราะห์อาจมีความเคลื่อนไหวภายในที่วุ่นวายมากกว่าที่เราคาดไว้”
ภาพที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเป็นภาพในมุมเกือบจะด้านข้างที่ทำให้เกิดภาพเงาที่น่าทึ่ง โดยจานแห่งนี้มีความแปลกประหลาดที่สุดเมื่อเทียบกับจานก่อนกำเนิดแห่งอื่นๆ ที่นักดาราศาสตร์ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ คือริ้วคดเคี้ยวที่มีด้านหนึ่งเด่นชัดกว่าอีกด้านหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนว่ายังมีวัตถุใหม่ๆ เข้ามาอีกมาก รวมถึงแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังมากกำลังทำงานอยู่ และกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดอยู่ตลอดเวลา การสังเกตการณ์จากกล้องฮับเบิลได้เปิดเผยให้เห็นในสิ่งว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกมากมายเกี่ยวกับยุคแรกเริ่มของของระบบสุริยะของเรา
