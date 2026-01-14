ทีมวิจัยชีวศาสตร์และชีววิทยาระบบ ไบโอเทค คว้ารางวัลเหรียญทองจากเวที IPITEX 2026 ด้วยผลงาน “SmartBioPep”

ทีมวิจัยชีวศาสตร์และชีววิทยาระบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม “SmartBioPep” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX 2026) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) – National Research Council of Thailand (NRCT) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
SmartBioPep สร้างสรรค์ผลงานโดยทีมวิจัยชีวศาสตร์และชีววิทยาระบบ นำโดย ดร.อภิรดี หงส์ทอง หัวหน้าทีมวิจัยชีวศาสตร์และชีววิทยาระบบ, ดร.จิตติศักดิ์ เสนาจักร์, ดร.สุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร, นางภาวิณี รักเรืองเดช เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และคัดเลือกโมเลกุลชีวภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม bioactive peptides จากแหล่งโปรตีนหลากหลายชนิด ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน ชีววิทยาระบบ (Systems Biology) เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถจำลองกระบวนการย่อยโปรตีนในระดับ in silico digestion จากข้อมูลลำดับโปรตีนขนาดใหญ่ในระดับจีโนมและโปรตีโอม (genome/proteome-scale protein sequences) และเชื่อมโยงผลลัพธ์กับการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ (in vitro hydrolysis) รวมถึงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เปปไทด์ด้วยเทคนิค LC-MS/MS เพื่อประมวลผลข้อมูลจากหลายขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ
SmartBioPep ยังใช้ระบบ AI-based ranking scores ในการจัดลำดับความสำคัญของเปปไทด์ตามฤทธิ์เป้าหมาย ช่วยคัดเลือกทั้งเปปไทด์ที่มีข้อมูลฤทธิ์ทางชีวภาพอยู่แล้ว และเปปไทด์ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยรายงานมาก่อน ส่งผลให้ลดระยะเวลาและต้นทุนการวิจัย พร้อมเพิ่มโอกาสในการค้นพบสารชีวภาพออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพสูง
การประยุกต์ใช้และผลกระทบเชิงอุตสาหกรรม นวัตกรรม SmartBioPep สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขา อาทิ
- การพัฒนาสารออกฤทธิ์สำหรับอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช
- การค้นหาเปปไทด์ต้านจุลชีพเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์น้ำ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับภาคเกษตร อาหาร และสุขภาพ
ตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่ การค้นหา antimicrobial peptides จากแหล่งโปรตีนพืชและชีวมวล เช่น สาหร่ายสไปรูลินา เพื่อนำไปใช้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับลูกกุ้ง ช่วยยับยั้งเชื้อก่อโรคและเพิ่มอัตราการรอดในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ความสำเร็จจากเวที IPITEX 2026 สะท้อนถึงศักยภาพของนักวิจัยไบโอเทค สวทช. ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน