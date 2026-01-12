วช. มอบรางวัลนวัตกรรมเด่น ผู้ชนะรางวัลระดับอุดมศึกษา I-New Gen Award 2026 ในงานวันนักประดิษฐ์ 2569

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา (I-New Gen Award 2026) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” (Thailand Inventors’ Day 2026) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การประกวด “Thailand New Gen Inventors Award 2026” (I - New Gen Award 2026) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 5 กลุ่มเรื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : เกษตรและอาหาร
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ไคโตบูสต์+: นวัตกรรมนาโนไคตินเพื่อเพิ่มรสเค็มและลดปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสอาหาร” โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มจากโปรตีนพืชออร์แกนิกถั่วเหลือง“ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “เอเทอร่า: นวัตกรรมเวชสำอางค์นิวครีมสกัดจากผลพลอยได้ของกุหลาบมอญสู่การชะลอวัย“ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มที่ 2 : สุขภาพและการแพทย์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “SmartLiva : ระบบวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวด์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
สำหรับการจำแนกพยาธิสภาพ และประเมินภาวะพังผืดรวมถึงไขมันสะสมในตับ” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ฟ้าพัส: ระบบฝึกกล้ามเนื้อช่องปาก“ โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “วัสดุเย็บแผลชนิดละลายเคลือบไฮโดรเจลบรรจุอนุภาคซิลเวอร์นาโน ที่สังเคราะห์ด้วยสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสสำหรับป้องกันการติดเชื้อ“ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มที่ 3 : พลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “BrewNutrient: สารอาหารพืชจากของเสียอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์” โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ระบบบำบัดน้ำอัจฉริยะและยั่งยืน: ST-500 ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “พลาสติกเจล: แถบทดสอบนาโนพลาสติกด้วยการตัดแปรวัสดุทองคำระดับนาโนเมตร” โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มที่ 4 : เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อัจฉริยะ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “WheelSense: เซนเซอร์อัจฉริยะติดตามการเคลื่อนไหว
และควบคุมระบบสมาร์ทโฮมสำหรับผู้ใช้วีลแชร์” โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “รถตรวจการณ์ทางรถไฟแบบอัตโนมัติ” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ระบบพยากรณ์ความพร้อมใช้งานระบบจีเอ็มเอสจากเส้นทางการบิน“ โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มที่ 5 : การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “เทคโนโลยีวัสดุเคลือบชีวฐานเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพ
ไม้สักทองโครงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน” โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “PlayGii: นวัตกรรมของเล่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์“ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “ล่อง-ไกด์ท่องเที่ยวคู่ใจ ด้วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I-New Gen Award 2026 เป็นเวทีสำคัญในการเชิดชูศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น และต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน