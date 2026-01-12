ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย สุดยอดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่! ระดับมัธยมศึกษา คว้ารางวัล I-New Gen Award 2026

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา (I-New Gen Award 2026) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” (Thailand Inventors’ Day 2026) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การประกวด “Thailand New Gen Inventors Award 2026” (I-New Gen Award 2026) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 5 กลุ่มเรื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : การเกษตร
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมการวัดปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มและประเมินสุขภาพแบบบูรณาการ“ โดย โรงเรียนตะโหมด
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “Pet love ver 2 ปลอกคอยางพารายับยั้งเห็บ Rhipicephalus sanguineus เพื่อลดการเกิดพยาธิเม็ดเลือดและโรคผิวหนังของสัตว์เลี้ยงจากสารสกัด Anonanine ในใบน้อยหน่าและสาร Limonene ในน้ำมันเปลือกส้มโอ“ โดย โรงเรียนตะโหมด
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน ”กล่องปลูกพืชอัจฉริยะ V3” โดย โรงเรียนสายปัญญารังสิต
กลุ่มที่ 2 : อาหาร
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ”สาโทข้าวเขียวปราศจากแอลกอฮอล์“ โดย โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ขนมกล้วยแท่งอบกรอบเสริมพรีไบโอติก-โพรไบโอติก-โพสไบโอติก เพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดี“ โดย โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน ”สังข์หยดบาร์ ไข่ปลาทะเลน้อย“ โดย โรงเรียนเขาสนชัย
กลุ่มที่ 3 : สุขภาพและการแพทย์
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “ระบบตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น ด้วยการสร้างภาพตัดขวาง แสดงความต้านทานไฟฟ้า ภายในวัตถุและวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึมโครงข่ายประสาทเทียม” โดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “ระบบวิเคราะห์สุขภาพฟันด้วยปัญญาประดิษฐ์บน Raspberry Pi สำหรับงานทันตกรรมเคลื่อนที่“ โดย โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “RADIA: ระบบประเมินความเสี่ยงจากมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 และการวิเคราะห์โรคทางเดินหายใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้เทคนิคการแปลงเสียงแบบ MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) ร่วมกับนวัตกรรมเครื่องฟังเสียงปอดแบบดิจิทัลและการฝึกหายใจเพื่อการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ โดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กลุ่มที่ 4 : พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรม
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “หุ่นยนต์เก็บคราบน้ำมันบนผิวน้ำอัตโนมัติ โดยใช้วัสดุไฮโดรโฟบิก (hydrophobic) และสารนาโนเทคโนโลยีจากธรรมชาติเพื่อช่วยในการจับตัวของน้ำมัน” โดย โรงเรียนสตรีพัทลุง
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “Dualinsu-Gypceiling : แผ่นยิปซัมคอมโพสิตด้วยเส้นใยชานอ้อยผสมผงยาง“ โดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน “Eco-InsuSandwich+ : แผ่นฝ้าเพดานฉนวนกันความร้อนแบบแซนด์วิชจากยิปซัมเสริมโฟมยางธรรมชาติ” โดย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มที่ 5 : การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน “Thaiya อัตลักษณ์วิถีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อยกระดับ soft power ในชุมชนด้วย Art toy ท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานี“ โดย โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีตีเส้นขนหางช้างและถักแหวนหางช้างหมู่บ้านช้างเลี้ยง จังหวัดสุรินทร์“ โดย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน ”Khaenova : นวัตกรรมพลิกโฉมแคนอีสานสู่สากลวัฒนธรรมไทยสู่ดนตรีโลก“ โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
พิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม I-New Gen Award 2026 เป็นเวทีสำคัญในการเชิดชูศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น และต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน