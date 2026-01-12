วช. เนรมิตพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ “NRCT KIDDY LAND” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2569 (NRCT KIDDY LAND)” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ กิจกรรม “NRCT KIDDY LAND” ในครั้งนี้ จึงได้นำนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ถ่ายทอดสู่เยาวชนในรูปแบบ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ภายในงานได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 8 สถานี ได้แก่ สถานีศาสตร์สร้างสรรค์ สถานีรักษ์สิ่งแวดล้อม สถานีมหัศจรรย์สมุนไพร สถานีหรรษาสร้างสรรค์ สถานีวิทย์ชวนว้าว สถานีบ้านเกษตรเด็กดี สถานีโดรนจิ๋วผจญภัย และสถานีถนนปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับจุลินทรีย์” และ “รู้จักร่างกาย รู้วิธีดูแลตัวเอง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ควบคู่กับกิจกรรมเกมสร้างสรรค์และการแจกของรางวัล เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน
ทั้งนี้ วช. คาดหวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ พร้อมทั้งปลูกฝังความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต