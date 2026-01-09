(VDO Clip) ชมสิ่งประดิษฐ์และลีลาพรีเซนต์ของเด็กๆ ยุค Thailand 4.0 นำจินตนาการผสานเทคโนโลยี สร้างสิ่งประดิษฐ์ไอเดียเจ๋งแก้ปัญหาสังคม

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เด็กๆ หลายๆ คนชื่นชอบ เนื่องจากเด็กๆ มักมีความอยากรู้อยากลองเป็นทุนเดิม การที่ได้คิดวิเคราะห์ สังเกต ค้นหาเหตุผล และยังสามารถนำจินตนาการมาผสมผสานหลักวิทยาศาสตร์ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในการทดลองต่างๆ จึงทำให้วิชานี้กลายเป็นวิชาที่เด็กๆ สามารถหาความรู้ได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 .... MGROnline Science ขอพาชม สิ่งประดิษฐ์บางส่วนของเด็กระดับประถมศึกษาภายใน งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569 ว่าในยุค Thailand 4.0 เด็กไทยเราสามารถประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาและตอบโจทย์สังคมได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีลีลาการพรีเซนต์สิ่งประดิษฐ์ได้น่าสนใจ สมกับคำขวัญประจำปี 2569 "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ โดยได้สื่อถึงการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักและภูมิใจในชาติไทย รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมและโลกอีกด้วย
“วันเด็กแห่งชาติ” จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนรู้บทบาทหน้าที่ของตนและสังคม โดยจะตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มกราคม 2569 เยาวชน และ “งานวันนักประดิษฐ์” เป็นงานที่จัดขึ้นโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นเพื่อนําเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ และสนับสนุนการต่อยอดสู่การใช้งานจริง