วช. มอบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้จัดแสดงนิทรรศการ สะท้อนพลังความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้จัดแสดงนิทรรศการ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร วช. มอบประกาศนียบัตรขอบคุณแก่ผู้จัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ณ EH 100 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามของ วช. ขอขอบคุณผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสมบูรณ์และความเข้มแข็งให้กับการจัดงานในครั้งนี้ การมีส่วนร่วมดังกล่าวก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม งานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้ได้รับการขยายพื้นที่การจัดแสดง เพื่อรองรับนักประดิษฐ์และนักวิจัยอย่างครอบคลุม พร้อมพื้นที่ Highlight จำนวน 22 พื้นที่ ที่ผสานความรู้ควบคู่กับกิจกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ ครอบคลุม 6 กลุ่มเรื่องสำคัญ และพื้นที่ตลาดสินค้าและนวัตกรรม ซึ่งสะท้อนศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงาน มีการมอบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้จัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่

• นิทรรศการไฮไลท์ จำนวน 22 บูธ อาทิ บูธเกมนักสืบจิ๋ว ตอน สืบจากสาร (เสพติด) บูธคืนสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่า และบูธ Cleverland ดินแดนแห่งการเรียนรู้
• นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
- การเกษตรสร้างมูลค่า อาทิ การรังสรรค์ไอศกรีมจากผลไม้ไทย ผลิตภัณฑ์ข้าวโภชนาการคุณค่าและมูลค่าสูง และเครื่องลอก กะเทาะเยื่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์
- ความมั่นคง อาทิ ชุดเกราะกันกระสุนจากใยกัญชง และการพัฒนาพัลส์เรดาร์แบบเอ็กทีฟเฟสอาเรย์ย่านเอสแบนด์ความถี่ 3 กิกะเฮิรตซ์
- นวัตกรรมสีเขียว อาทิ การพัฒนาเครื่องขจัดควันพิษ PM2.5 ในอุตสาหกรรมแปรรูปแผ่นพลาสติก แพลตฟอร์มระบบจัดการเกษตรอัจฉริยะเชิงลึก และนวัตกรรมวัสดุจากไบโอรีไฟเนอรี่
- ผู้สูงวัยและผู้พิการ อาทิ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย IoT สำหรับแปลงดาวเรืองของผู้สูงวัย เสริมทักษะดิจิทัลผู้สูงอายุด้วย AR–EEG และวีลแชร์แอนด์วอล์คเกอร์ 2 in 1
- นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อาทิ ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ชุมชนไม้มีค่า และประมงประดิษฐ์ คิดแปรรูป สู่การประมงยั่งยืน
- อุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต อาทิ หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิด เครื่องวัดปริมาณค่าการสูญเสียน้ำปัสสาวะจากร่างกายผู้ป่วย และระบบประเมินสายตาด้วย AI
• พื้นที่ของตลาดสินค้าและนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมออกซิเจนกระป๋อง ผ้าทอชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และนวัตกรรมเพื่อเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenative Farming)

ทั้งนี้การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณผู้จัดแสดงนิทรรศการ สะท้อนบทบาทของ วช. ในการเป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต










