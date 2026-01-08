วช. เปิดเวที IPITEx 2026 รวมพลังนักประดิษฐ์โลก จัดแสดง–ประกวดนวัตกรรมกว่า 800 ผลงาน จาก 23 ประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกวดและจัดแสดงนวัตกรรม ในมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “2026 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition: IPITEx2026” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569 (Thailand Inventors' Day 2026) ระหว่างวันที่ 5 - 9 มกราคม 2569 ณ Event Hall 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ภายในงาน มีผลงานจากนานาชาติเข้าร่วมประกวดในมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไทยและนานาชาติกว่า 800 ผลงาน จาก 23 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐโครเอเชีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประเทศญี่ปุ่น รัฐคูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐโปแลนด์ ประเทศโรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอาหรับเยเมน
นอกจากนี้ ในปี 2569 มีการประกวดและนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของไทยและนานาชาติ จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การแพทย์และสาธารณสุข/ เทคโนโลยีการแพทย์/ เภสัชศาสตร์/ สุขอนามัย (Medicine and Public Health/ Medical Technology/ Pharmacy/ Hygiene)
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/ อาหาร/ เครื่องดื่ม/ เวชสำอาง/ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Health products/ Foodstuffs/ Drinks/ Cosmetics/ Personal care)
กลุ่มที่ 3 การเกษตรสมัยใหม่/ พืชสวน/ การป่าไม้และการทำสวน (Modern Agriculture / Horticulture / Forestry and Gardening)
กลุ่มที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ น้ำ/ พลังงานและไฟฟ้า (Protection of the Environment / Energy / Water / Power and Electricity / Green Technology)
กลุ่มที่ 5 อาคาร/ การก่อสร้าง/ วิศวกรรมโยธา/ สถาปัตยกรรม/ กลศาสตร์/ เครื่องยนต์/ เครื่องจักร/ กระบวนการผลิต (Building/ Construction/ Civil Engineering/ Architecture/ Mechanics/ Engines/ Machinery/ Manufacturing processes)
กลุ่มที่ 6 หุ่นยนต์/ อิเล็กทรอนิกส์/ เครื่องจักรอัตโนมัติ/ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและแอพพลิเคชั่น/ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Robotics/ Electronics/ Automation/ IoT and Application/ Information, Communication and Technology (ICT))
กลุ่มที่ 7 เครื่องมือ/ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการศึกษา/ สำนักงาน/ ครัวเรือน (Educational / Office / Household items and tools / Sport)
การจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “IPITEx 2026” ในครั้งนี้ นับเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของไทยและนานาชาติสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม และเครือข่ายนานาชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมต่อไป
ทั้งนี้ งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569” จัดขึ้นจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ Event Hall 100 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.inventorsdayregis.com/