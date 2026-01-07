วช. จัดประกวดโครงงานนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว “I-New Gen Junior Award 2026” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์เยาวชนไทย สู่การพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประกวดโครงงานนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว I-New Gen Junior Award 2026 ซึ่งจัดขึ้นในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2569" (Thailand Inventors’ Day 2026) ภายใต้แนวคิด “ปลดล็อกประเทศไทยด้วยพลังของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Unlock Thailand – Power of Invention and Innovation” ณ Event Hall 102–103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
โครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มในการออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือโครงงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การลงมือปฏิบัติจริง และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน
การประกวดดังกล่าวมุ่งปลูกฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงและสร้างคุณค่าแก่สังคมในอนาคต
ทั้งนี้ การประกวด I-New Gen Junior Award 2026 แบ่งผลงานออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ เกษตรและอาหาร สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงานทางการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์หรือแนวคิดด้านอาหารและเครื่องดื่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยรักษาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้วัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุจากธรรมชาติอย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมจินตนาการและกระบวนการสร้างสรรค์ ในงานศิลปะและงานฝีมือทุกรูปแบบอย่างมีเอกลักษณ์สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย โดยอาจประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ร่วมด้วย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและการแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำโครงงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีนี้ ผลงานที่มาร่วมประกวดเต็มไปด้วยจินตนาการที่ล้ำเลิศเกินวัย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก
อาทิ เครื่องตัดหญ้าพลัง ECO ที่นำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งาน ลดเรื่องเสียงรบกวน และมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังมีแสงสว่างที่เครื่องทำให้สามารถตัดหญ้าในเวลากลางคืนได้อีกด้วย ผลงานของน้องๆจากโรงเรียน บุญสมวิทยา เปลือกไข่ฮีโร่กอบกู้โลก โรงเรียนบ้านนา กล่องพัสดุจากเปลือกลูกยางพารา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปัญหาขยะจากการผลิตอาหารปัญหาของโลกที่ถูกมองข้าม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถาดพลาสติกรังผึ้งบรรจุอาหารสด สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ ฟิล์มชีวภาพจากผักในท้องถิ่น (ผักเปราะ) พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลงานของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และยังมี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นำผลของพืชพื้นเมืองภาคใต้ ลูกประ เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเต้าหู้ ซึ่งมีกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 ผลิตเป็นเต้าหู้ไข่ ให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนแพ้ถั่วเหลือง ฯลฯ
ผลงานดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จัดแสดงภายในงาน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และส่งกำลังใจให้เยาวชนไทย ว่าผลงานใดจะเข้าตาคณะกรรมการ พร้อมร่วมรับฟังการประกาศผลในวันที่ 9 มกราคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา