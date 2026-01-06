“สุรศักดิ์” เปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” 2569 ชูแนวคิดพลิกโฉมประเทศด้วยนวัตกรรม ดันนโยบาย “วิจัยติดดิน กินได้” พร้อมหนุนไทยก้าวสู่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569 ภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมประเทศด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวง อว. ดร.วันนี นนท์ศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. นางสาวเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 เข้าร่วม และมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ เวทีกิจกรรมกลาง Event Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569 เป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังผู้บริหาร นักประดิษฐ์ และนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รมว.อว. กล่าวต่อว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพยากร แต่อยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนความรู้เป็นสิ่งประดิษฐ์ และต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง กระทรวง อว. จึงมุ่งนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นกลไกหลัก พร้อมขับเคลื่อนเชิงรุกแบบ Quick Win เช่น โครงการ “โดรนคนละครึ่งพลัส สู่สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” ภายใต้นโยบาย “วิจัยติดดิน กินได้” ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้านการศึกษา กระทรวง อว. เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย Upskill และ Reskill ผ่านหลักสูตรระยะสั้นและกลไกระยะยาว ในสาขาจำเป็นเร่งด่วน เช่น ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่สมรรถนะสูงและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
“ในยุคที่ AI มีบทบาทต่อทุกมิติของสังคม การพลิกโฉมประเทศอย่างแท้จริง คือการก้าวจากผู้ใช้เทคโนโลยีสู่ผู้พัฒนา ด้วยการสนับสนุนเยาวชนและนักวิจัย การเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน และการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริง นวัตกรรมไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นพลังร่วมของสังคมไทยในการกำหนดอนาคตประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเวทีโลก” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2569 “พลิกโฉมประเทศด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มกราคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.inventorsdayregis.com