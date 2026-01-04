มกราคมชวนรู้จัก “เบนจามิน แฟรงคลิน” ผู้คิดค้นสายล่อฟ้า หนึ่งในรัฐบุรุษผู้สร้างชาติอเมริกา

เดือนมกราคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รำลึกถึงเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ “เบนจามิน แฟรงคลิน” นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานในด้านฟิสิกส์มากมายหลายผลงาน รวมถึงผลงานที่สำคัญคือการคิดค้น “สายล่อฟ้า”
เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1706 ที่เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ เขาเริ่มศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงศตวรรษที่ 17 หลังจากที่ได้ไปฝึกงานกับพี่ชายของเขาที่เป็นช่างพิมพ์ และได้เข้าสู่โลกแห่งหนังสือ
การศึกษาทดลองของแฟรงคลินได้เปลี่ยนความคิดที่ว่าไฟฟ้าเป็นของไหลที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดึงและผลัก แต่ความจริงไฟฟ้ามีประจุบวก และประจุลบ ซึ่งประจุเหล่านี้จะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่หรือถูกทำลาย จึงเกิดเป็นกฎการอนุรักษ์ประจุ (The law of the conservation of charge) ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อให้กับเขาคือการประดิษฐ์ “สายล่อฟ้า” โดยแฟรงคลินได้ศึกษากระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าร้องและฟ้าผ่า จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ ได้นำมาสู่การการทดลองว่าวกลางสายฝน โดยเขาได้ทำว่าวจากผ้าแพรและนำกุญแจไปผูกไว้ที่ปลายสายของว่าว และผูกริบบิ้นไว้กับสายอีกที เมื่อว่าวเข้าไปสู่หมู่เมฆก็เกิดไฟฟ้าไหลผ่านว่าวมาที่สายป่านเข้าสู่ลูกกุญแจแล้วเกิดประกายไฟขึ้น
จากการทดลองนี้ทำให้ได้ข้อสรุปว่า ฟ้าผ่าเกิดจากการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างหมู่เมฆจนทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมา ซึ่งในการทดลองที่อันตรายนี้ แฟรงคลินกลับไม่ได้รับอันตรายจากกระแสไฟเนื่องจากจับริบบิ้นซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
จากการทดลองในครั้งนั้น ทำให้แฟรงคลินได้ประดิษฐ์ "สายล่อฟ้า" (Lightning Conductor) ได้สำเร็จ และตีพิมพ์ทฤษฎีและการทดลองประจุไฟฟ้าในอากาศในปี ค.ศ. 1752 โดยสายล่อฟ้าจะมีลักษณะเป็นโลหะปลายแหลมที่นำไปติดบริเวณยอดสูงของอาคารต่างๆ ส่วนปลายโลหะเชื่อมต่อกับสายไฟที่ยาวลงไปลงในดิน และมีแผ่นโลหะขนาดใหญ่ปูเอาไว้สำหรับให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านและกระจายออกไปบนแผ่นโลหะใต้พื้นดิน ผลงานประดิษฐ์ครั้งนี้ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการโดนฟ้าผ่า และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนที่มักถูกฟ้าผ่าลงบนหลังคาได้
นอกจากผลงานสายล่อฟ้าอันโดดเด่นแล้ว เบนจามิน แฟรงคลิน ยังมีความสามารถด้านการทูต จนได้รับการยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษผู้สร้างชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเป็น 1 ในผู้ร่วมร่างคำประกาศอิสรภาพ และถูกขนานนามว่าเป็นบิดาผู้สร้างชาติสหรัฐอเมริกา (America Founding Father) จากผลงานทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และการเมือง ทำให้รูปของเขาได้รับการยกย่องจนมีรูปยังปรากฏในธนบัตร 100 ดอลลาร์ที่ใช้กันในปัจจุบันอีกด้วย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)