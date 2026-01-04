ฤดูหนาวคือช่วงเวลาที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี

หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย และยังเป็นช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่นั้น เป็นช่วงที่โลกของเราโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปี โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ได้เผยว่า ในวันช่วงวันที่ 4 มกราคม 2569 โลกใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปี ระยะห่างประมาณ 147 ล้านกิโลเมตร
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงศูนย์กลางวงรีพอดี ดังนั้นมี 2 ตำแหน่งที่โลกจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบ 1 ปี จุดที่ใกล้ที่สุด เรียกว่า “Perihelion” และ จุดที่ไกลที่สุด เรียกว่า “Aphelion” หลายคนมักสับสนและเข้าใจผิดว่าฤดูหนาวเป็นเพราะโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ แต่ที่จริงแล้วตรงกันข้าม ฤดูหนาวของประเทศไทยโลกจะอยู่ในจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่มากสุด ดังนั้น ฤดูหนาวไม่ได้เกิดเพราะโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่สุด และฤดูร้อนไม่ได้เกิดเพราะโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด