xs
xsm
sm
md
lg

(VDO Clip) “EnPAT” นวัตกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันไทย ลดการติดไฟในหม้อแปลง เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้ข้อมูลว่า สาเหตุหลักของการเกิดไฟไหม้จากเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด มาจากการที่น้ำมันซึ่งอยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการลุกติดไฟ และเมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ทำให้น้ำมันที่ลุกติดไฟนี้กระจายไปสู่อาคารบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า ส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน


น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นน้ำมันแร่ซึ่งผลิตมาจากปิโตรเลียม ทำหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและช่วยระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ปัญหาสำคัญของน้ำมันแร่คือ อุณหภูมิจุดติดไฟต่ำ มีจุดติดไฟไม่เกิน 170 องศาเซลเซียส ทำให้ลุกติดไฟง่ายเมื่อเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าปลอดภัย ที่เรียกว่า “EnPAT” โดยการนำน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงคุณภาพให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้า มีคุณสมบัติเด่นคือมีจุดติดไฟสูงกว่า 300 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปถึง 2 เท่า จึงสามารถป้องกันไฟไหม้จากเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดได้ ช่วยสร้างความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน


นอกจากนี้ EnPAT ยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เมื่อมีการรั่วไหลจะจัดการได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต อีกทั้งเมื่อหมดอายุการใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้า ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดในลักษณะของสารพิษ เรียกได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์น้ำมันปาล์มถึงสองต่อ



(VDO Clip) “EnPAT” นวัตกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันไทย ลดการติดไฟในหม้อแปลง เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
(VDO Clip) “EnPAT” นวัตกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันไทย ลดการติดไฟในหม้อแปลง เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
(VDO Clip) “EnPAT” นวัตกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันไทย ลดการติดไฟในหม้อแปลง เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
(VDO Clip) “EnPAT” นวัตกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปาล์มน้ำมันไทย ลดการติดไฟในหม้อแปลง เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น