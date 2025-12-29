อาทิตย์ลับฟ้าส่งท้ายปีเก่า (31 ธ.ค.) รุ่งอรุณวันปีใหม่ (1 ม.ค.) ที่ขอบฟ้าหลังดวงตะวันนั้นคือ “กลุ่มดาวคนยิงธนู - ราศีธนู”

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บรรยากาศพระอาทิตย์ตกของวันที่ 31 ธันวาคม และ พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าของวันที่ 1 มกราคม ถือเป็นหนึ่งในวิวทิวทัศน์ที่หลายๆ คนชื่นชอบ เพราะสื่อถึงการร่ำลาปีเก่าและการเริ่มต้นปีใหม่ แต่น้อยคนจะรู้ว่าที่ขอบฟ้าในจุดที่พระอาทิตย์ขตกและขึ้นนั้น เป็นตำแหน่งของ "กลุ่มดาวคนยิงธนู" (Sagittarius) แต่ด้วยแสงอาทิตย์ที่สว่างมากกว่ากลุ่มดาวทำให้เราไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวได้ แต่ถือได้ว่าการร่ำลาดวงตะวันของปีเก่าปีเก่า และการต้อนรับดวงตะวันในปีใหม่ได้เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง "กลุ่มดาวคนยิงธนู" หรือ “ราศีธนู” ที่เรามักได้ยินกัน
ทำไมบริเวณขอบฟ้าในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม จึงเป็นกลุ่มดาวคนยิงธนู เนื่องจากดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจะมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งการโคจร 1 รอบของดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน อย่างเช่น “โลก” ของเราที่ใช้เวลาโคจรรอบอาทิตย์ 1 ปี (ประมาณ 365 วัน) ตาม “สุริยวิถี” แถบสมมติบนท้องฟ้าที่เป็นระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลาง และระนาบสุริยวิถีนี้ จะมีกลุ่มดาวฤกษ์ 12 กลุ่ม เป็นฉากหลัง ทำให้ท้องฟ้าในแต่ละเดือนเมื่อมองจากโลกจะมีกลุ่มดาวที่แตกต่างกัน เป็นกลุ่มดาวต่างๆ ตามระนาบวงโคจร
เริ่มตั้งแต่ 1. กลุ่มดาวแกะ (ราศีเมษ) 2. กลุ่มดาววัว (ราศีพฤษภ) 3.กลุ่มดาวคนคู่ (ราศีเมถุน) 4.กลุ่มดาวปู (ราศีกรกฎ) 5.กลุ่มดาวสิงโต (ราศีสิงห์) 6.กลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจารี (ราศีกันย์) 7.กลุ่มดาวคันชั่ง (ราศีตุล) 8.กลุ่มดาวแมงป่อง (ราศีพิจิก) 9.กลุ่มดาวคนยิงธนู (ราศีธนู) 10.กลุ่มแพะทะเล (ราศีมังกร) 11.กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (ราศีกุมภ์) และ 12. กลุ่มดาวปลาคู่ (ราศีมีน) กลุ่มดาวฉากหลังสุดท้าย ก่อนที่จะครบวงโคจร และเริ่มต้นการโคจรรอบใหม่อีกครั้งที่กลุ่มดาวแกะ
ปฏิทินสากลได้กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่โลกได้โคจรมาในจุดที่ตรงข้ามกับกลุ่มดาวคนยิงธนู (ช่วงประมาณวันที่ 16 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ทำให้เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกที่บริเวณกลุ่มดาวนี้ แต่ด้วยแสงอาทิตย์ที่สว่างมากกว่ากลุ่มดาว จึงทำให้ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่ 1 มกราคม หรือตกในวันที่ 31 ธันวาคม เราจะไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวได้ แต่จะสามารถเห็นกลุ่มดาวถัดไปในช่วงเวลาพรบค่ำได้ คือ กลุ่มแพะทะเลและจะเห็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวปูที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก ซึ่งปัจจุบันมีดาวพฤหัสบดีส่องสว่างให้ได้ชมความสวยงาม และจะโคจรใกล้โลกของเราในรอบปี ในวันที่ 10 มกราคม 2569 นี้อีกด้วย
"กลุ่มดาวคนยิงธนู" (Sagittarius) เป็น 1 ใน 12 กลุ่มดาวฤกษ์ อยู่ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวแพะทะเล มีดาวฤกษ์ที่สว่างและสังเกตได้ชัดเจนประมาณ 8 ดวง ได้แก่ Kaus Australis , Kaus Media , Kaus Borealis , Alnasl , Nunki , Ascella , Kaus Media และ Albaldah และยังเป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางทางช้างเผือก เมื่อใช้กล้องดูดาวจะเห็นดาวฤกษ์ส่องสว่างเป็นจำนวนมากในบริเวณนี้ คนโบราณได้จินตนาการกลุ่มดาวบริเวณนี้ว่าเป็นคนครึ่งม้า (centaur) ที่กำลังเล็งคันศรไปยังตำแหน่งดาวแอนทาเรส