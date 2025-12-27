(VDO Clip) “สถานีวิจัยลำตะคอง“ จุดบริการพักรถเทศกาลปีใหม่น่าแวะชม ริม ถ.มิตรภาพ พักผ่อนเติมพลังก่อนกลับบ้าน พร้อมศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์

สถานีวิจัยลำตะคอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “มหาพรหมราชินี รวมใจภักดี ตราบนิรันดร์” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดจุดบริการพักรถเทศกาลปีใหม่ 2569 และ ให้บริการเยี่ยมชมการจัดแสดงพรรณไม้และแมลง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า วว. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “มหาพรหมราชินี รวมใจภักดี ตราบนิรันดร์” โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการพรรณไม้ในพระนาม อาทิ มหาพรหมราชินี.. พรรณไม้พระราชทานนาม ที่ค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. เป็นต้น และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมวางช่อดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากเมล็ดพันธุ์ประดู่ 909,300 เมล็ด จำนวน 9,093 ดอก จากมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจะนำไปเพาะชำกล้าไม้และแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อนำไปปลูกและสร้างป่าให้ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนั้น วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ยังเปิดจุดบริการพักรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้หยุดพักรถ พักผ่อน เข้าห้องน้ำ พร้อมเปิดบริการให้เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงพรรณไม้และแมลง ฟรี ! ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) และศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน พร้อมถ่ายภาพ Check in ทุ่งดอกทิวลิปและดอกลิลลี่ที่มีมากกว่า 1,000 ต้น พร้อมทั้งดอกคริสต์มาส และแมลงมีชีวิตด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติอีกด้วย
“วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง มีภารกิจและเป้าหมายมุ่งวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตร ชุมชน สังคม และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิจัยเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทของ วว. ในการเป็นองค์กรหลักสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม SMEs และชุมชน ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน” ..... ผู้ว่าการ วว. กล่าว
สถานีวิจัยลําตะคอง ดำเนินงานวิจัยทางด้านการเกษตร วนเกษตร พฤกษศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่ วว. วิจัยและพัฒนาขึ้น เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบแม่นยำ เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน เป็นต้น