วช. และภาคีเครือข่าย จ.กำแพงเพชร ร่วม MOU ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ดันเป้าหมาย “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยน้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง" ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทย น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง" เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร วช. เข้าร่วมในงาน นอกจากนี้ยังมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จากจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมลงนามและร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่มุ่งขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน วช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้ดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. ในประเด็น “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด”
จังหวัดกำแพงเพชรนับเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่เผชิญความเสี่ยงทั้งจากน้ำมากเกินไป เช่น น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และการระบายน้ำไม่ทัน ที่ผ่านมา วช. ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่แล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน ขอนแก่น ชัยภูมิ สงขลา และพัทลุง โดยมุ่งรับฟังปัญหา ความต้องการ และความท้าทายของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้ มาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า วช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในทุกมิติ ทั้งการอุปโภคบริโภค การผลิต การจัดการภัยพิบัติ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ภายใต้แผนงานสำคัญ “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของแผนงานดังกล่าว จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มีแม่น้ำปิงเป็นลำน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และระบบนิเวศของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากหลายลุ่มน้ำ และเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีบทบาทต่อความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ อย่างไรก็ตาม จังหวัดกำแพงเพชรยังคงเผชิญความท้าทายด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมถึงปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบ เชื่อมโยง และอาศัยองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชรมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ ววน. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และยั่งยืน
ถัดมาเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. กับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งร่วมแสดงเจตนารมณ์ ดังนี้
- นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
- นางสาวธวัลรัตน์ อุประนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำวัง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1
- นายเอกชัย คำธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4
- นางจิราภา หวิงปัด ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7
- สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
- นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
- นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
- นายสุจริตกุล อินทะโร กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
- ดร.ธิติ มหบุญพาชัย ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
- นางสาวอัจจิมา ภูจักรนิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล
- นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์ เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ทางวิจัยและนวัตกรรมมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน