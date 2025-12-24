“NGC 2264” ต้นคริสต์มาสแห่งห้วงอวกาศ กระจุกดาวฤกษ์อายุน้อยในทางช้างเผือก ภาพวัตถุอวกาศงดงามของ NASA ที่ถูกนำมาสื่อถึงเทศกาลแห่งความสุข

“NGC 2264” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” วัตถุอวกาศที่มีรูปลักษณ์คล้ายครึงกับต้นคริสต์มาสและมีสีสันงดงาม ถือเป็นหนึ่งในภาพวัตถุอวกาศขององค์การนาซา (NASA) ที่มีการนำมาเผยแพร่เผื่อสื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสมอ
ภาพของ กระจุกดาวต้นคริสต์มาส (NGC 2264) เป็นภาพวัตถุอวกาศที่แสดงให้เห็นคล้ายรูปร่างของต้นไม้ในอวกาศที่ส่องสว่างด้วยแสงดาวฤกษ์ที่อยู่ภายใน โดยเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์อายุน้อยที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านปี กระจุกดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา และมีระยะห่างจากโลกประมาณ 2,500 ปีแสง
กระจุกดาวต้นคริสต์มาสภาพใหม่นี้ ได้มีการเพิ่มความคล้ายคลึงให้เหมือนกับต้นคริสต์มาสมากขึ้นด้วยการเลือกใช้สีและการหมุน โดยแสงสีฟ้าและสีขาว คือดาวฤกษ์อายุน้อยที่ปล่อยรังสีเอ็กซ์ซึ่งตรวจจับได้โดยกล้องโทรทัศน์รังสีเอ็กซ์จันทราของนาซา ข้อมูลทางแสงจากกล้องโทรทรรศน์ WIYN ขนาด 0.9 เมตรของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติบนยอดเขาคิตต์ แสดงให้เห็นก๊าซในเนบิวลาเป็นสีเขียว ซึ่งตรงกับ "ใบสน" และภาพดังกล่าวยังถูกหมุนตามเข็มนาฬิกาประมาณ 160 องศา จากมาตรฐานทางดาราศาสตร์ที่ทิศเหนือต้องอยู่ด้านบน เพื่อให้ส่วนยอดของรูปทรงต้นไม้ตั้งขึ้นด้านบนของภาพ
จุดเด่นนี้ทำให้กระจุกดาวได้รับชื่อเล่นว่า "ต้นคริสต์มาส" ในกระจุกดาวนี้ประกอบด้วยดาวฤกษ์อายุน้อยจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่กำเนิดดาวใหม่ (Star-forming Region) ที่สำคัญ โดยแสงสว่างจากดาวเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับก๊าซและฝุ่นรอบๆ ทำให้เกิดสีสันและความสวยงามที่สามารถสังเกตได้ผ่านกล้องโทรทรรศน์
ดาวฤกษ์ภายใน NGC 2264 มีความหลากหลายมาก มีทั้งขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ (น้อยกว่า 1 ใน 10 ของมวลดวงอาทิตย์) ไปจนถึงดาวขนาดใหญ่ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 7 เท่า มีอายุระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านปี ดาวฤกษ์อายุน้อยนั้นมีความแปรปรวนสูงและเกิดการปะทุอย่างรุนแรงในรังสีเอ็กซ์และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มองเห็นได้ในแสงประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่กระพริบอย่างพร้อมเพรียงกันที่แสดงในภาพเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อเน้นตำแหน่งของดาวฤกษ์ที่มองเห็นได้ในรังสีเอ็กซ์และเน้นความคล้ายคลึงของวัตถุนี้กับต้นคริสต์มาส ในความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงของดาวฤกษ์ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (Sprightly Stars Illuminate ‘Christmas Tree Cluster’)