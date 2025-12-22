NSM จับมือ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา เปิดโครงการ “Research Show by Naturalist 2026” - 24 นักวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาร่วมถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติน่าทึ่งและมองทะลุท้องทะเลปลุกกระแสอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมนักวิจัยร่วมเปิดตัวโครงการ Research show by Naturalist 2026 จัดเต็มความพิเศษ 2 ห้อข้อ กับ “Nature Wonders : ธรรมชาติน่าทึ่ง” และ “See Through Sea : มองทะลุท้องทะเล” ที่ชวนเจาะลึกเรื่องราวนักธรรมชาติวิทยา NSM และนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านงานวิจัยนำไปสู่การจุดประกายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ดร.กรรณิการ์ กล่าวว่า โครงการ “Research Show by Naturalist” เป็นโครงการที่เราได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ในปี 2569 นี้ โดยจะมีการเปลี่ยนหัวข้อไปในแต่ละปี ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรม Research Show by Naturalist 2026 ขึ้น ในหัวข้อ “Nature Wonders : ธรรมชาติน่าทึ่ง” ผ่านการเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของนักธรรมชาติจาก NSM จำนวน 12 คน และในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเรายังได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ส่งนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำนวน 12 คน มาร่วมถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในหัวข้อ “See Through Sea : มองทะลุท้องทะเล” ที่จะชวนไปรู้จักเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หายากในการได้พบผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางทะเลตัวจริง นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณค่าและได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาในหลากหลายมิติอีกด้วย
ด้าน ดร.บัลลังก์ กล่าวว่า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ถือว่าเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ผ่านมามีความร่วมมือกับ NSM ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านศึกษาวิจัย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษในการร่วมจัดกิจกรรม กิจกรรม Research Show by Naturalist 2026 โดยมีนักวิจัยจากสถาบันฯ ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชน ซึ่งทางสถาบันฯ ต้องขอขอบคุณ อพวช. ที่ริเริ่มและจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ จะช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้และมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในหัวข้อ “Nature Wonders : ธรรมชาติน่าทึ่ง” จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือนในปี 2569 และหัวข้อ“See Through Sea : มองทะลุท้องทะเล” จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนตลอดปี 2569 เช่นเดียวกัน โดยจะเริ่มกิจกรรมครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 เรื่อง Ocean Wonder : มหาสมุทรสุดว้าว โดย ดร.อารมณ์ มุจรินทร์ นักธรรมชาติวิทยา NSM และในวันเสาร์ที่ 17มกราคม 2569 เรื่อง All About SHARK : เกร็ดฉลามน่ารู้ โดย คุณรติมา ครุวรรณเจริญ จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)