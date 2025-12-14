นักดาราศาสตร์อินเดียพบกาแล็กซีคล้ายทางช้างเผือกของเรา ที่โครงสร้างเกลียวขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ และก่อตัวขึ้นในช่วงต้นกำเนิดของจักรวาล

นักดาราศาสตร์ชาวอินเดียค้นพบกาแล็กซีคล้ายทางช้างเผือก ด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ (James Webb Space Telescope - JWST) โดยเป็นกาแล็กซีทรงกังหันขนาดมหึมาที่มีโครงสร้างสวยงาม และก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ในช่วงต้นกำเนิดของจักรวาล
ราชิ เจน (Rashi Jain) และ โยเกช วาดาเดการ์ (Yogesh Wadadekar) นักดาราศาสตร์ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งอินเดีย เมืองปูเน่ (National Centre for Radio Astrophysics Pune (NCRA – TIFR)) ได้ค้นพบกาแล็กซีคล้ายทางช้างเผือกของเราด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ กาแล็กซีที่ถูกค้นพบนี้ ได้ถูกตั้งชื่อว่า “อลัคนันทะ” (Alaknanda) ตามชื่อแม่น้ำบนเทือกเขาหิมาลัย
นอกจากจะมีความคล้ายกับกาแล็กซีคล้ายทางช้างเผือกแล้ว กาแล็กซีอลัคนันทะยังมีความพิเศษคือ มีมวลมหาศาลและยังก่อตัวในช่วงต้นกำเนิดของจักรวาล ในตอนที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามีอายุเพียง 1,500 ล้านปี การค้นพบดังกล่าวถือว่าท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการก่อตัวของกาแล็กซีในยุคแรกหลังการเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบง (Big Bang)
ปัจจุบันกาแล็กซีทางช้างเผือกมีอายุประมาณ 13,600 ล้านปี ซึ่งเกือบจะเท่ากับอายุของจักรวาลและถือเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดขึ้นหลังบิ๊กแบงไม่นาน ซึ่งหมายความว่า เรากำลังเห็นกาแล็กซีใดกาแล็กซีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 12,000 ล้านปีก่อน หรือเทียบได้กับตอนที่เอกภพของเรามีอายุเพียง 1 ใน 10 ของอายุปัจจุบันเท่านั้น
กาแล็กซีอลัคนันทะมีขนาด 1 ใน 3 ของทางช้างเผือกประกอบด้วยดวงดาวประมาณ 1.6 หมื่นล้านดวง มีโครงสร้างกังหันที่สวยงามและก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ และกาแล็กซีกำลังก่อดาวฤกษ์ดวงใหม่ด้วยอัตราที่เร็วกว่าอัตราการก่อตัวดาวฤกษ์ของทางช้างเผือกในปัจจุบันประมาณ 20 - 30 เท่า แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้น ซึ่งทฤษฎีปัจจุบันกาแล็กซีไม่น่าจะก่อตัวได้สมบูรณ์ได้เร็วขนาดนี้ และกาแล็กซีที่ก่อตัวขึ้นในยุคแรกๆ มักมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอและปั่นป่วน แต่อลัคนันทะกลับมีโครงสร้างเกลียวขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยส่วนนูนกลางที่สว่างและแขนสมมาตรสองข้าง และสวยงามคล้ายกับทางช้างเผือกกาแล็กซีของเรา
การค้นพบในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงนิยามของการก่อตัวของกาแล็กซีในเอกภพยุคแรกเริ่มได้
