วว. พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

“โปรตีนจากถั่ว” เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน อุดมด้วยโปรตีนคุณภาพดี ได้แก่ ไฟเบอร์ วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ แถมยังย่อยง่าย ปราศจากกลูเตนและแลคโตส จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันในเลือด บำรุงสุขภาพหัวใจและลำไส้
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนิน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนและอนุพันธ์โปรตีนจากพืชฐานชีวภาพของไทยระดับกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนา “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพระดับกึ่งอุตสาหกรรม” ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเขียวไฮโดรไลเสท และผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วมะแฮะไฮโดรไลเสท
โดย วว. ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดในระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิต 50 -100 กิโลกรัมวัตถุดิบต่อครั้ง ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท โดยถั่วมะแฮะและถั่วเขียวที่นำมาใช้ในกระบวนการไม่ผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม ซึ่งผงโปรตีนไฮโดรไลเซทจากถั่วมะแฮะและถั่วเขียวสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่มีโปรตีนสูง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวอุดมไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมด 15,000 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมผงตัวอย่าง มีปริมาณกรดอะมิโนสายโซ่กิ่ง หรือ Branch chain amino acids (BCAA) ประกอบด้วย วาลีน (valine) ลิวซีน (Leucine) และไอโซลิวซิน (Isoleucine) ไม่น้อยกว่า 12,000 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมผงตัวอย่าง มีส่วนช่วยส่งเสริมมวลกล้ามเนื้อ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคซึ่งรักสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับประทานอาหารเจ และมังสวิรัติ
วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดสู่เชิงพาณิชย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร. 0 2577 9000 หรือระบบบริการลูกค้า “วว. JUMP”