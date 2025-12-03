สวทช. จัดกิจกรรมให้ความรู้การตรวจประเมินความปลอดภัยรถไฟฟ้า (EV) / รถไฮบริดหลังสถานการณ์น้ำท่วม แก่วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่หาดใหญ่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา และวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ.สงขลา จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการตรวจประเมินความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รถไฮบริด และรถปลั๊กอินไฮบริด ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือการจมน้ำ ให้กับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่
โอกาสนี้ ทีมนักวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ไฟฟ้าได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์ (NECTEC) สวทช. , ดร.มานพ มาสมทบ (ENTEC) สวทช. , นายสมเดช แสงสุรศักดิ์ (NECTEC) สวทช. , นายภัทรกร รัตนวรรณ์ (NECTEC) สวทช. และ นางสาวนันฑิการ มาสมทบ (ENTEC) สวทช.
กิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมและผลกระทบต่อยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องด้านการประสานงานกับบริษัทประกันภัย ขั้นตอนในการจัดการรถที่จมน้ำ และแนวทางป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
หมายเหตุ : ก่อนดำเนินการใดๆ กับยานยนต์ไฟฟ้าหลังจมน้ำ ให้เจ้าของยานยนต์แจ้งบริษัทประกันภัยทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมาประเมินและพิจารณาการคุ้มครองตามสัญญาประกัน