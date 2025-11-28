NSM เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “อนาคตที่ท้าทายของความหลากหลายทางชีวภาพโลก” 8 ประเทศนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ แนวทางการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5: อนาคตที่ท้าทายของความหลากหลายทางชีวภาพโลก เพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยระดับนานาชาติ และผู้ที่มีความสนใจด้านธรรมชาติวิทยาได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปพัฒนางานวิจัยให้เป็นมาตรฐานในระดับสากล และสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อสังคม ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า NSM เป็นหน่วยงานสร้างความตระหนักและส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัย รวบรวมวัสดุอุเทศ เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ NSM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยา จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5: อนาคตที่ท้าทายของความหลากหลายทางชีวภาพโลก (The 5th Thailand International Symposium on Natural History Museums 2025: A Challenging Future of Global Biodiversity) ขึ้น
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมจัด และกิจกรรมบรรยายพิเศษจากนักวิจัยระดับนานาชาติ ได้แก่ ดร.เพชร มโนปวิตร ในหัวข้อเรื่อง The Planetary Recovery: From Degradation to Regeneration Towards a Nature-Positive Thailand และ Mr. Darren C. J. Yeo ในหัวข้อเรื่อง Lee Kong Chian Nature History Museum: Studying the Past to Understand the Present and Shape the Future ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองเชิงวิชาการ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โดยในปีนี้งานได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายจำนวน 48 เรื่อง และแบบโปสเตอร์จำนวน 15 เรื่อง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดภายในงานสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของมุมมอง พร้อมนำเสนองานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ครอบคลุมประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์อย่างรอบด้าน โดยงานสัมมนาฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ย.2568 ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี และอุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก