วว. ผนึกกำลัง ม.เกษตรฯ ยกระดับงานวิจัยด้าน วทน. เสริมแกร่งภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี ดร.พงศธร ประภักรางกูล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. และ ศ.ดร.ดอกรัก มารอด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล ผศ.ดร.ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว คณบดีคณะเกษตร และ รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นสากล ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ การผนึกกำลังระหว่าง วว. กับ ม.เกษตรศาสตร์ จะเป็นต้นแบบที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สู่การบูรณาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการผลักดันงานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรให้มีศักยภาพสูง เพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน
ในการนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากรทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการ กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม (กบน.) สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ทางการเกษตร เกษตรมูลค่าสูง รวมถึงความร่วมมือในด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เกษตรเพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม่
2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3. การร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานไปยังกลุ่มเป้าหมายและการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนทั้งภาคการผลิต และภาคการเกษตรของประเทศไทย
4. การให้ความร่วมมือด้านวิชาการ อันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและนักศึกษาด้าน วทน. เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
5. การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาของ วว. และการเรียนการสอนของ ม.เกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญทั้งด้านชีวภาพแบบครบวงจร ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การสกัดสารสำคัญ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อขยายผลสู่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
“วว. พร้อมสนับสนุนการบูรณาการด้านงานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมการเกษตร โดยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึงงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ และเสริมแกร่งภาคเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการเกษตรและอาหารโลกต่อไป”
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก วว. ในวันนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีการวิจัยเป็นฐาน (Research University) แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ เราไม่สามารถเดินเพียงลำพัง การมีพันธมิตรที่เข้มแข็งอย่าง “วว.” ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ มาร่วมผนึกกำลังกับ “คณะเกษตร” ซึ่งเป็นรากแก้วของมหาวิทยาลัย ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการทรัพยากรอันมีค่าภาคการเกษตรของไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมเกษตรที่ตอบโจทย์เร่งด่วนของประเทศ ทั้งเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป