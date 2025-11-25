NSM ยืนหนึ่ง! กวาด 2 รางวัลสุดยอดแห่งปี 68 “Best Performance Award ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ - สุดยอดส้วมสาธารณะระดับประเทศ“ ชี้เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.น.ส.ศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า NSM คว้า 2 รางวัลสำคัญระดับประเทศ รางวัลแรกคือรางวัล Best Performance Award ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการประเมินระดับดี ประเภทหน่วยงานส่วนราชการ (ระดับ กรม/กระทรวง) ภายในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานรัฐที่มีผลงานโดดเด่นระดับชาติในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคมเป็นประธานมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Diamond 1 - 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรีที่ผ่านมา
รอง ผอ.NSM กล่าวต่อว่า รางวัลต่อมาคือการคว้ารางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี 2568 ระดับประเทศในงานรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day 2025) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ในการดูแลสุขอนามัยของผู้ใช้บริการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และการให้บริการในระดับสากล โดยก่อนหน้านี้ NSM ยังผ่านการประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และได้รับการรับรองมาตรฐาน “ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS : Health Accessibility Safety” ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับประเทศในการรับรองคุณภาพส้วมสาธารณะอีกด้วย
“ทั้งสองรางวัลสำคัญนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NSM ในการยกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์สู่ระดับสากล พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศ และแสดงศักยภาพองค์กรที่โดดเด่นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง” น.ส.ศิริรัตน์ กล่าว