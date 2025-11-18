วช. คว้าอันดับ 1 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2568 หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ในงาน “Digital Government Awards 2025” ผู้นำบทบาทองค์กรวิจัยดิจิทัลของไทย รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คว้าอันดับ 1 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2568 หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ในงาน “Digital Government Awards 2025” ผู้นำบทบาทองค์กรวิจัยดิจิทัลของไทย รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2568 (Digital Government Awards 2025) จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ซึ่งในปีนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลอันดับ 1 รัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก พร้อมนี้ นางมารยาท ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วช.ยังเข้ารับรางวัลด้านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัล อีกรางวัลด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วช.ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2568 (Digital Government Awards 2025) จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก อันดับที่ 1 ของประเทศ
2. รางวัลด้านการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลดิจิทัล
ปี 2568 นี้ นับเป็นปีที่ 5 ที่ วช. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล และเป็นปีที่ วช. ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการก้าวสู่อันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการและบริการขององค์กรโดยเฉพาะงานวิจัย การบูรณาการฐานข้อมูลระดับชาติ และการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐ ให้โปร่งใส เข้าถึงง่าย และทันสมัย วช. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมบริการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมด้วย LLM สัญชาติไทย ด้วยการให้บริการ “ระบบสืบค้นและถามตอบข้อมูลงานวิจัยด้วย LLM สัญชาติไทย” พัฒนาบนพื้นฐานข้อมูลจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ระบบดังกล่าวใช้เทคโนโลยี Thai Large Language Model (Thai LLM) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับบริบทงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น วิเคราะห์ และเข้าถึงองค์ความรู้ให้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ผ่าน 3 ความสามารถหลัก ได้แก่
1. TNRR Smart Search : ค้นหางานวิจัยด้วยภาษาธรรมชาติ รองรับคำสะกดผิด ความหมายใกล้เคียง และการค้นหาข้ามภาษา
2. TNRR DocChat : ระบบถาม–ตอบและสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและศึกษาข้อมูลเชิงลึกรูปแบบสนทนา
3. NRIIS Chatbot : ระบบค้นหาข่าวทุนและทุนวิจัยแบบครบวงจรในที่เดียว
นวัตกรรมดังกล่าว ช่วยให้ประชาชน นักวิจัย ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของประเทศ ได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนานโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รางวัล รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2568 (Digital Government Awards 2025) ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของ วช. ในการยกระดับองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม ระบบข้อมูล และบริการดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน