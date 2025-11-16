NSM ผนึกกำลัง สมาคมวิทย์ฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการนานาชาติฯ ชูประเด็น “การสื่อสารวิทยาศาสตร์แนวหน้าในยุคแห่งความท้าทาย” รับมือความท้าทายยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2ndInternational Symposium of Science Communication and Public Science Literacy 2025 ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารวิทยาศาสตร์แนวหน้าในยุคแห่งความท้าทาย” ที่อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนบทบาทสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับโลก ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ พร้อมวางรากฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งการประชุมวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 51 (The 51st International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation: STT51) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 พ.ย. 2568 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ในวาระครบ 70 พรรษา
ด้าน รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯกล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติฯ ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนโดยจากประสบการณ์จากทั่วโลกสะท้อนว่าประเทศที่ส่งเสริมความรู้ควบคู่กับการสร้างวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ จะสามารถรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นการโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบาย งานวิจัย และแนวปฏิบัติ เพื่อขยายเครือข่าย เสริมสร้างความร่วมมือ และยกระดับความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวน 123 คน และผู้นำเสนอผลงานรวม 13 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, อิตาลี, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และไต้หวัน ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการวิจัย, การสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้า อาทิ คุณ จูเลีย ริซโซ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ Laimburg Research Centre ประเทศอิตาลี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Trust Me, I’m a Scientist.” Why Science Communication Matters, ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ในหัวข้อ Public Engagement with Science and Technology in Thailand: Are We Ready for the Frontiers? , ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในหัวข้อ Astronomy as a Tool for Science Communication: The NARIT Model , ดร.ฟุง ฮอนเง็น รองผู้อำนวยการบริหาร (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา), University of Malaya Centre for Continuing Education ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ Evaluating Impact in Science Enculturation in Malaysia, คุณมาร์ค อีวาน โคโรนาโด โรบลาส หัวหน้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ Office of the Deputy Executive Director, Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development ประเทศฟิลิปปินส์ ในหัวข้อ Promoting Public Engagement in Frontier Science through Science Communication Research and Development: The Philippine Experience
นอกจากนี้ ในช่วงเดียวกัน ยังได้มีการจัดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและสะท้อนมุมมองใน 2 หัวข้อหลัก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาเข้าร่วมเสวนาได้แก่
1. หัวข้อ Bridging the Frontiers: Innovative Tools for Science Communication โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล,ดร.ณัฐพล ออพิพัฒน์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ NSM Board Game Design Contest 2025 ประเภทสนุกกับควอนตัม,คุณกัญจนพรรณ ปุ่นอุดม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,คุณณัฐดนัย นิรุตติ์เมธีกุล ครูจากโรงเรียนเกษมพิทยา, ผศ.ดร.ว่าน วิริยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 2. หัวข้อ From Research to Relevance: Connecting Science with Society โดยผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ดร.ศรายุทธ ตั้นมี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน),ผศ.ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,ดร.สุขุม เรืองไชย คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ประเทศไทย
สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมบันทึกการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ย้อนหลังได้ทางออนไลน์
- ภาคเช้า: https://www.facebook.com/share/v/1NGTda6fa8/
- ภาคบ่าย: https://www.facebook.com/share/v/14QFbXBedgN/