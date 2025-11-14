นาโนเทค ผนึก กระบี่ เปิดตัวนวัตกรรมสมุนไพรย้อนวัยด้วยวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนสู่เมืองสุขภาพระดับโลก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ผนึกกำลังกับจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “Krabi: The Living Paradise of Wellness & Longevity” เพื่อเร่งเครื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่ “Wellness & Longevity City” ผ่านการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยมูลค่าสูง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ผู้อำนวยการแผนงานนวัตกรรมแพลตฟอร์มสร้างนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยเพื่อความงาม สุขภาพ และอายุยืนยาว โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานจำนวน ณ โรงแรมอ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กระบี่
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวชื่นชมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักวิจัยและภาคเอกชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 ทำให้จังหวัดกระบี่สามารถยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐาน Wellness Center จำนวน 10 แห่ง พัฒนามาตรฐานอาหารเป็นยา 20 แห่ง พัฒนาบุคลากรกว่า 400 คน โดยช่วยสร้างทักษะ เพิ่มรายได้และโอกาสใหม่ ซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้ ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ด้วยศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมที่งดงาม และอัธยาศัยไมตรีของคนกระบี่ จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาให้จังหวัดก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของประเทศและของโลกในอนาคต
ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มุ่งมั่นที่จะผลักดันงานวิจัยระดับสูงด้านสารสกัดธรรมชาติให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพ โดยเฉพาะการยกระดับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดกระบี่ เมืองแห่ง Wellness & Longevity พร้อมให้ความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก
นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า นาโนเทค สวทช. พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชัน ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านสุขภาพของกระบี่ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้นาโนเทค สวทช. ได้นำเสนอไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดเผยนวัตกรรมล่าสุดจาก โปรแกรม PhytoEX สวทช. ซึ่งเป็นผลงานที่ผสานภูมิปัญญาสมุนไพรไทยกับเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชัน (Nano-encapsulation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดให้เทียบเท่าหรือเหนือกว่าแบรนด์ระดับโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สุขภาพ และอายุยืนยาว (Longevity) ตัวอย่างสารออกฤทธิ์ที่มานำเสนอ เช่น อนุภาคสารสกัดจากกระชายดำ เพื่อความอ่อนวัยของผิว กระตุ้นการงอกเส้นผม และลดไขมันสะสม อนุภาคสารสกัดบัวบก ที่โดดเด่นในการกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนในผิวได้สูงกว่า 300% และสมานแผล และ อนุภาค ZenoLase: นวัตกรรมขั้นสูงจากบริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นดีปเทคสตาร์ทอัพของ นาโนเทค สวทช. ที่สามารถกำจัด “เซลล์ซอมบี้” และฟื้นฟู “อายุชีวภาพของผิว” ให้กลับมาอ่อนเยาว์ได้ถึง 4 ปี ภายในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์
ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี ผู้อำนวยการแผนงานนวัตกรรม PhytoEX กล่าวว่า เราพร้อมสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดย สวทช. ได้นำกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยมี นายเกียรติรัตน์ ทองผาย ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BID) และคุณอภิวันท์ รอเสนา ที่ปรึกษาฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน โครงการ ITAP ร่วมให้คำปรึกษาแนวทางเข้าถึงทุนและการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีจากภาครัฐมาให้คำปรึกษาภายในงานด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของโครงการ “กระบี่ Wellness City Destination” และเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อร่วมกันผลักดันจังหวัดกระบี่สู่การเป็น “เมืองแห่งสุขภาวะและความยั่งยืน (Wellness & Longevity City)” อย่างแท้จริง